Els Grammy es rendeixen a Rosalia

Rosalía i Alejandro Sanz van ser dos dels triomfadors dels Grammy Llatins 2019 celebrats a Las Vegas, en alçar-se amb tres premis que, en el cas de l'artista catalana, se sumen a altres dos aconseguits en categories tècniques.









"Com a músic no hi ha res que et doni més orgull que un Grammy, és el millor que et pot passar", ha assenyalat Rosalía en pujar a recollir un dels seus premis, el de Millor cançó urbana per 'Con altura' al costat de J Balvin . Els altres dos premis han estat els d'Àlbum de l'any i Millor àlbum pop vocal contemporani, tots dos per 'El mal querer'.





Durant el seu discurs d'agraïments, Rosalía ha protagonitzat un dels moments divertits de la gala en barrejar l'anglès amb l'espanyol. "Barrejo tot perquè ja no dono l'abast. Gràcies als meus fans per abraçar les meves composicions, us estimo", ha afegit.





'El mal querer' s'ha emportat a més altres premis en les categories de Millor disseny de presència i Millor enginyeria d'enregistrament per a un àlbum.





Un altre dels triomfadors de la nit ha estat Alejandro Sanz, qui s'ha alçat amb tres Grammys per Gravació de l'any i Millor cançó pop-gràcies a 'Mi persona favorita', al costat de Camila Cabello - i el de Millor vídeo musical versió llarga per 'Lo que fui es lo que soy'.





"Tres Grammys Llatins de sis possibles que em fan immensament feliç. Gràcies a L'Acadèmia per tant afecte, i gràcies a tots els meus companys i al meu equip. Visca la música!", ha assenyalat el músic a la conclusió de la gala.





Altres premiats han estat Bad Bunny -en la categoria de Millor àlbum de música Urbana--, Andrés Calamaro -Millor àlbum pop rock, Millor cançó rock i Millor àlbum de merenga i bachata- o Juan Luis Guerra-Millor àlbum contemporani i fusió tropical i millor cançó tropical-, entre d'altres.