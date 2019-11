L'OCDE detecta anomalies inversemblants en l'Informe PISA d'Espanya i posa dades en quarantena

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha decidit ajornar la publicació de part dels resultats espanyols de l'Informe PISA, la publicació està prevista per al proper 3 de desembre, després de detectar anomalies en les respostes dels estudiants en la prova de lectura en algunes zones d'Espanya.





En un comunicat, l'OCDE explica que està treballant amb el Govern d'Espanya per "identificar les causes" de l'comportament "anòmal" de les respostes a la prova de lectura que "no reflecteixen el nivell real de competència dels estudiants".





A més, l'OCDE no descarta que les proves de competències matemàtica i científica estiguin també afectades per aquest "comportament anòmal", tot i que menys. Els resultats espanyols d'aquestes proves si es publicaran, al costat dels de la resta de països que participen en l'Informe PISA, el 3 de desembre.





Prop de 40.000 alumnes de 1.102 instituts de totes les comunitats espanyoles van participar l'any passat en les proves de l'Informe de el Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants, conegut com PISA per les sigles en anglès, que des de l'any 2000 avalua les capacitats d'estudiants de tot el món en lectura, matemàtiques i ciències.





Les proves de l'Informe Pisa estan destinades a alumnes de 15 anys, just quan s'acosten a acabar l'educació obligatòria, i es realitzen cada tres anys. A Espanya, les proves s'apliquen en totes les comunitats autònomes amb una mostra ampliada d'uns 50 centres a cada regió que permetrà obtenir resultats autonòmics. L'elecció dels centres és aleatòria, i de la mateixa manera es seleccionen, per atzar, els 42 alumnes que fan la prova en cada institut.





20 PREGUNTES A 25 SEGONS





Segons el comunicat de l'OCDE, "les dades d'Espanya han complert els estàndards tècnics de PISA i no s'ha apreciat cap error tècnic ni manipulació dels mateixos", encara que "algunes dades mostren un comportament de resposta inversemblant per part dels estudiants" .





En concret, en la prova de lectura "un nombre rellevant d'estudiants espanyols van respondre a una secció nova de la prova de lectura (la secció de fluïdesa lectora) d'una forma que era palès que no representava la seva competència lectora real", explica l'OCDE .





"Com que aquesta avaluació es va fer a través d'ordinador, les accions dels estudiants van quedar registrades i s'ha pogut realitzar un seguiment del que van fer. En molts casos, els estudiants van contestar la secció de fluïdesa lectora de manera precipitada, emprant menys de 25 segons en total per respondre més de 20 preguntes ", afegeixen des de l'OCDE, assenyalant que aquesta representa la principal anomalia de les proves.





En altres països, els estudiants que van realitzar aquest prova "van emprar en general entre 50 segons i més de dos minuts a contestar aquesta secció, depenent de la rapidesa amb què poguessin llegir".





L'OCDE precisa que "aquest comportament de resposta" no va ser generalitzat a tot Espanya, i s'ha registrat "sobretot en determinats centres educatius d'algunes zones" de país que no detalla. "L'extensió i concentració de respostes d'aquest tipus, molt ràpides i seguint un cert patró, ha tingut lloc només a Espanya, i afecta les dades de rendiment en lectura", postil·la.





"Una vegada que coneguem l'extensió de el problema en profunditat i comprenguem les seves causes i conseqüències, l'OCDE decidirà quina és la millor manera de publicar els resultats de Lectura a Espanya. Mentrestant, aquests resultats no han de ser fetes públiques ni total ni parcialment" , sentència l'OCDE en el comunicat.





El Ministeri d'Educació i Formació Professional, que coordina la prova a Espanya a través de l'Institut Nacional Avaluació Educativa (INEE), ha declinat valorar aquesta decisió de l'OCDE.