El metge del Reial Madrid demana perdó per qualificar els blaugranes de "colla de rates"

El metge del Reial Madrid de bàsquet, Miguel Ángel López Andrades, ha demanat disculpes públicament després de qualificar el Barcelona de ser "la colla més gran de rates de l'Eurolliga" i ha explicat que el seu "comentari desafortunat" es deu al "fervor de la situació que caracteritza un clàssic", mentre que el club blaugrana ha lamentat que expressions així "fomenten l'odi" i ha demanat a l'Eurolliga que adopti "les mesures que estimi oportunes".





Abans del partit d'aquest dijous al WiZink Center, que va acabar amb victòria blanca, les càmeres de Reial Madrid TV van captar l'arenga prèvia del metge, en què va cridar a "guanyar contra la colla de rates més gran de l'Eurolliga".









"Vull demanar disculpes a l'entitat esportiva FC Barcelona i en particular als membres del seu equip de bàsquet, pel meu comportament. No tenia intenció d'incitar cap tipus de violència, ni faltar el respecte a una entitat per la qual sento admiració", ha transmès López Andrades en un comunicat.





En aquest sentit, ha explicat que "durant anys" ell ha estat l'"encarregat de fer les arengues prèvies als partits i cridar a l'èpica i a la competitivitat". "El moment captat per les càmeres és un comentari desafortunat en què el fervor de la situació que caracteritza un clàssic va portar a l'insult", ha lamentat.