Serrat i Sabina anuncien dos nous i últims concerts a Madrid

Després d'esgotar entrades per als dos primers concerts anunciats --20 i 21 de gener--, Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina confirmen dos nous i últims concerts al WiZink Center de Madrid els dies 11 i 12 de febrer de 2020.





Les entrades per a aquests dos recitals es posen a la venda el dilluns 18 de novembre a partir de les 10:00 hores a través de serrat-sabina-nohaydossintres.com, jsabina.com i jmserrat.com, així com El Corte Inglés i www .wizinkcenter.es.





La nova gira de Serrat i Sabina va arrencar el primer cap de setmana de novembre a Buenos Aires, amb quatre plens de gom a gom en el recentment inaugurat Movistar Sorra amb capacitat per a 15.000 persones. Dimecres passat, 13 de novembre, actuaven a Còrdova, on també van penjar el cartell de 'no hi ha entrades'.





La gira continua aquest cap de setmana a Asunción (Paraguai), per després visitar Uruguai, Mèxic i Costa Rica fins a oferir un total de 17 concerts.





Serrat i Sabina han tornat a la càrrega amb la seva nova gira junts: 'No hi ha dos sense tres'. Tercera vegada que junts sobre un escenari comparteixen cançons i les intercanvien en un repertori imparell acompanyats per una acurada producció.