Preocupació pels escassos progressos en la lluita contra les 'superbacterias'

El Tribunal de Comptes Europeu (TCE) ha constatat aquest divendres 15 de novembre que la lluita contra els bacteris que s'han tornat resistents als antibiòtics a la Unió Europea (UE) ha avançat "poc", i ha demanat més suport per a l'aplicació de mesures preventives per part dels Estats membres.





Es tracta d'un informe publicat pel TCE sobre "l'acció contra la resistència als antimicrobians" a la UE, que revela que "tot i els avenços en el sector animal, aquesta amenaça per a la salut segueix sent un repte per a la UE".





El Tribunal assenyala que "la lluita de la UE contra els bacteris que han adquirit resistència als antibiòtics ha avançat poc fins ara".





"Si bé les accions de la UE han donat lloc a alguns avenços, en particular en qüestions veterinàries, [...] hi ha poques proves que l'impacte de la resistència als antimicrobians en la salut hagi disminuït", diu el Tribunal de comptes.





La resistència als antimicrobians passa quan els microbis -com bacteris, virus, paràsits o fongs- desenvolupen resistència a medicaments que representen un tractament eficaç.





A la UE, al voltant de 33.000 persones moren cada any a causa d'infeccions causades per bacteris resistents als medicaments, fet que suposa un cost per a l'economia de 1.500 milions d'euros, com a conseqüència dels costos sanitaris addicionals i la pèrdua de productivitat.





Per elaborar l'informe, el TCE va avaluar les mesures adoptades per la Comissió Europea i els organismes de la UE per reduir la resistència als antimicrobians, i va concloure que "la Comissió Europea i els Estats membres han de redoblar els seus esforços per combatre aquesta amenaça creixent" .





El Tribunal també va trobar "llacunes en el seguiment dels progressos i la vigilància de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària", argumentant que això "pot alentir les accions per combatre la resistència als antimicrobians".





Com a recomanacions, el Tribunal Europeu declara que les institucions europees haurien de "augmentar el suport als Estats membres", així com "promoure l'ús prudent dels antimicrobians veterinaris i una millor vigilància" d'aquestes "superbactèries", i també "reforçar les estratègies per promoure la investigació ".