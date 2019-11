Dotze províncies estaran aquest dissabte en avís per nevades, pluges, fred i fort onatge

Un total de dotze províncies tindran aquest dissabte 16 de novembre avisos per risc (groc) per nevades, pluges, temperatures mínimes i fort onatge, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





















El risc per nevades s'espera a Osca i Navarra, on hi haurà uns deu centímetres de neu amb una quota de neu de 700 metres al Pirineu navarrès i de més de 900 centímetres en el d'Osca, que també estarà en alerta per temperatures mínimes que giraran al voltant dels almenys vuit graus centígrads, a l'igual que a Lleida i Girona, que en el cas d'aquesta última, també registrarà forts onatges.





De la mateixa manera, Fuerteventura, Gran Canària, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Cantàbria, Melilla, La Corunya, Lugo, Biscaia, Guipúscoa i Astúries, estaran en risc (groc) per onades que podran superar entre els tres i cinc metres d'altura.





També aquest dissabte hi haurà províncies en risc per pluges, com és el cas de Cantàbria, Navarra, Guipúscoa i Biscaia, que podran registrar fins a 40 litres per metre quadrat.





La AEMET adverteix que els cels estaran ennuvolats o coberts al nord de Galícia, el Cantàbric, alt Ebre i Pirineus, i podran deixar precipitacions que al Cantàbric oriental i nord de Navarra seran localment fortes. En l'altiplà nord i en els sistemes Ibèrics i Central, cel seran ennuvolats amb possibles precipitacions en zones de muntanya que aniran remetent a la tarda.





A la resta de la Península, el cel seran poc ennuvolats mentre que a Melilla i Balears els cels ennuvolats podran estar acompanyats de precipitacions acompanyades de tempestes.





La cota de neu se situarà entre els 800 i 1.000 metres, amb possibilitat d'arribar als 1.200, al nord-oest peninsular. A la resta de l'terç peninsular, la cota girarà entre els 700 i 900 metres, amb altes probabilitats de superar els 1.000 metres, mentre que en el sistema Central i Ibèric se situarà entre els 800 i 1.000 metres d'altura.





En relació amb les temperatures diürnes, aquestes no patiran canvis mentre que les nocturnes aniran en descens. L'AEMET preveu gelades en els sistema muntanyosos peninsulars i la Meseta, amb fortes gelades al Pirineu.





Finalment, els vents seran de component oest en la majoria al país, amb intervals forts en el litoral cantàbric i en les serres de el baix Ebre. A les Canàries, aquests bufaran de nord-oest i fort a les illes occidentals.