Els camioners preparen una demanda col·lectiva contra el Govern de Sánchez i la Generalitat de Torra

La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies ( CETM ) prepara una demanda col·lectiva pels danys i perjudicis que van patir els seus associats a causa dels talls de carreteres a Catalunya durant les protestes independentistes d'aquest mes.

















La demanda es dirigirà contra el Govern central i la Generalitat encara que no descarten ampliar-la als membres dels CDR o Tsunami Democràtic quee van tallar carreteres i autopistes després fer-se pública la sentència de Procés.





Aquesta confederació agrupa prop de 31.000 empreses de transport de mercaderies de tot Espanya i manté que els danys i perjudicis ocasionats als transportistes superen els 100 milions d'euros.





Els seus serveis jurídics analitzen la possibilitat de presentar una demanda col·lectiva contra els governs de Pedro Sánchez i Quim Torra en funció de la titularitat de les vies tallades perquè segons la seva opinió les administracions no han posat tot el zel necessari per evitar l'elevat impacte que van causar els talls de les carreteres catalanes en el lliure transport de mercaderies cap a Europa per la qual circulen diàriament prop de 40.000 camions.





ELS OSTATGES DELS INDEPENDENTISTES ELS TALLS DE CARRETERA BUSQUEN RESPONSABLES DELS SEUS QUENTIOSES PÈRDUES





En una carta del seu President, Ovidio de la Roza Braga, des de la CETM, s'afirma que "les violentes protestes de la passada setmana a Catalunya, amb motiu de la sentència del Procés, han demostrat que els danys derivats d'aquestes actuacions no només han afectat directament als conductors de camions i empreses de transport de mercaderies per carretera, sinó a una gran part de la societat ".





Afegint "tampoc volem insistir en les multimilionàries pèrdues econòmiques sofertes per les empreses de transport (superiors als 100 milions d'euros), la indústria i l'agricultura, que han derivat en greus perjudicis per a una part molt important de la nostra societat, especialment per a autònoms i pimes ".





I assenyalen amb rotunditat als CDR per "usar-los com a ostatges" i als governs espanyol i català per "la seva inanició".





En aquest sentit afirmar "els CDR com ha passat abans amb les armilles grocs francesos o els grups antisistema durant l'última cimera de l'G-7, han utilitzat als nostres camions com a arma llancívola per intentar aconseguir els seus fins, sabent que si paren l'activitat del transport, veritable motor de l'economia, ens converteixen a tots en ostatges dels seus incontrolats excessos ", afegint," tot el contrari del que han fet els governs d'Espanya i la Generalitat, la inacció amb els talls de les carreteres demostra clarament el nul interès que la classe política té pel transport. Serà, en els papers, un sector estratègic, però la realitat desmenteix rotundament aquesta afirmació ".





Es queixen a la CETM la manca de resposta de tots dos governs afirmant que "de res han servit les desenes de trucades i escrits remesos per la CETM, sol·licitant, exigint que complissin amb les seves responsabilitats. No hem obtingut una sola resposta dels nostres governants, ocupats en altres assumptes que res tenen a veure amb la sostenibilitat econòmica de les nostres empreses, amb el benestar dels nostres conductors, amb la marxa de no pocs sectors de la nostra economia que depenen directament del transport, tot això, en un moment, com demostra l'última EPA, la pitjor en sis anys, especialment delicat per a l'economia espanyola ".





Finalitzant amb una petició doble "tant el Govern com la societat espanyola han d'entendre que el sector de l'transport no està disposat que es repeteixin aquestes situacions i utilitzarà tots els mitjans legals al seu abast en revertir-i reclamar els danys i perjudicis que se'ns han ocasionat ".