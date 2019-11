Un llibre recopila les històries de el projecte 'Ànima' sobre iniciatives socials

La Caixa ha editat un llibre que recull els dos anys d'iniciatives socials del seu projecte de xarxa social 'Ànima', i les 328 pàgines recullen testimonis dels principals programes culturals, educatius, socials i científics de l'entitat.









El portal https://miradesambanima.org/ ha rebut en aquests dos anys més de 1,5 milions de visites als seus continguts (que inclouen 207 notícies, 15 vinyetes, 39 persones i 28 'mirades'), i ha arribat a 14 milions d'usuaris a les xarxes socials, segons un comunicat de La Caixa.





En el llibre editat ara, 'Ànima', es narren històries que han anat passant per aquest portal i que es caracteritzen per l'optimisme i la diversitat, sobre pobresa infantil, educació i integració, entre d'altres problemes per als que hi ha projectes funcionant.





19 'MIRADES'





A més, es recullen 19 'mirades' de personalitats de la societat que constaten necessitats vitals que impliquen suport social per proporcionar-.





Així, per exemple, la cantant Shakira escriu sobre el retorn social d'educar; el cantant Pau Donés, sobre la malaltia crònica i el cuidador com ídol anònim; la model i actriu Elsa Pataky, sobre la importància de perseverar investigant; i el cantant Miguel Poveda, sobre la influència de la diversitat.





Entre d'altres, el periodista Iñaki Gabilondo escriu de les ganes de viure davant el pas de el temps; l'exentrenador i exfutbolista Vicenç de el Bosc, de la necessitat d'ocupació per a persones com un dels seus fills, amb síndrome de Down; el presentador Andreu Buenafuente parla de la valor dels cooperants, i el periodista Josep Corbella, de l'esperit científic.





El llibre també inclou 41 notícies sobre la necessitat de donar suport investigacions d'excel·lència sobre grans objectius, d'universalitzar la cultura i de la importància de l'art per transformar la societat.