FCC, citada per l'AudiÃ¨ncia Nacional pel presumpte pagament de comissions en les obres al Metro de PanamÃ 

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha citat a la constructora FCC aquest 22 de novembre perquè declari com investigat pel presumpte pagament de més de 82 milions d'euros en comissions per l'adjudicació de la construcció de línies de Metro i la Ciutat de la Salut de Panamà.





A petició de la Fiscalia Anticorrupció, el titular d'Jutjat Central número 2 de l'Audiència Nacional va imputar a les mercantils FCC Construcción SA, FCC Construcción Centreamèrica SA i Construccions Hospitalàries SA, com a persones jurídiques pel que compareixerà al jutjat, a partir de les 09.30 hores, el representant legal designat per les tres empreses, Alfonso Església. Així mateix, el magistrat ha citat també per al mateix dia i hora a l'representant de la societat panamenya Aeon Group, Timothy Scorah, en qualitat de testimoni.









La causa es va obrir el 2017 arran d'una querella contra un assessor jurídic de la multinacional brasilera Odebrecht per possible comissió d'un delicte de blanqueig, suborn i organització criminal comès entre 2009 i 2015. Aquesta mercantil s'hauria servit de societats pantalla espanyoles per blanquejar quantitats procedents dels suposats suborns abonats per les diverses constructores a canvi d'adjudicacions.





ADJUDICATÀRIES ÚNIQUES





En el cas de FCC, controlada pel magnat mexicà Carlos Slim, el magistrat reprodueix en el seu acte, amb el qual va imputar a la constructora, el relat de la Fiscalia Anticorrupció, que descriu com els seus tres mercantils van constituir un consorci amb Odebrecht liderat per la companyia brasilera per participar en el concurs d'obres a Panamà. Aquest consorci va resultar adjudicatari únic de la contractació de dues línies de metro de Panamà.





Els indicis de la investigació, corroborats per informació aportada per les autoritats suïsses, van revelar que els participants en les dues contractacions, tots ells alts directius de FCC i personal de Odebrecht, van dissenyar, segons relata la Fiscalia en el seu escrit, un esquema de corrupció repetit i que va consistir en sobredimensionar el subministrament d'acer necessari per construir el metro de Panamà i en facturar a el doble del seu preu. Així haurien obtingut els fons per pagar dons a empleats i dirigents polítics de Panamà.





El desviament de diners es feia a través de societats pantalla administrades per directius de FCC i Odebrecht. Aquestes persones ja han declarat al jutjat en qualitat de investigades per delictes de corrupció en transaccions internacionals i blanqueig de capitals.





El passat mes de gener, la investigació judicial va rebre les informacions d'una comissió rogatòria de Suïssa sobre els fets investigats. Incloïa l'avís realitzat per un banc de la ciutat de Lugano, que advertia dels perfils de risc de les operacions realitzades pels grups empresarials dels investigats.





Segons advertia el banc, gestionaven un grup de comptes, societats i clients amb indicis d'autocontractació entre ells i amb un perfil instrumental, sense recursos ni treballadors, i executaven un milionari volum de facturació els fons circulaven pels seus comptes.





38 FACTURES FALSES I TRANSFERÈNCIES





Uns mesos després, al maig i juny, FCC va presentar dues denúncies en Anticorrupció sobre els acords comercials subscrits en relació amb els fets investigats i va aportar 38 factures i transferències lliurades des d'aquesta companyia a l'entramat investigat per un import de 82.768.849 euros entre els anys 2010 i 2014 per serveis no prestats, segons la companyia, i per donar cobertura a pagaments per presumpta corrupció.





Després d'analitzar tota la documentació que obra en la causa, el jutge considera que hi ha indicis de que les tres mercantils de FCC han pogut participar en fets que poden ser constitutius de delictes de corrupció en transaccions internacionals i blanqueig de capitals.





Segons va explicar Moreno en el seu acte, la denúncia aportada per FCC posa de manifest la participació de diversos alts directius (actualment cessats) d'aquestes mercantils en els acords de presumpta corrupció que fa a 13 obres d'infraestructures que licitaven a Panamà, Costa Rica, Salvador i Nicaragua. Els exdirectius investigats van participar en els contractes denunciats, que van encobrir pagaments de dons, amb suposats treballs de consultoria comercial entre els anys 2010 i 2014.





FCC NO VA APLICAR MECANISMES DE CONTROL





Sense perjudici de la responsabilitat penal que pugui correspondre a aquestes persones, el jutge va argumentar que la mateixa "ha de transcendir a la companyia perquè no va activar ni va aplicar cap protocol dirigit a evitar la comissió de fets delictius ni va implementar eficaçment mecanismes de control o reacció idonis per detectar les actuacions criminals comeses en el si de l'empresa ".





Les persones que van actuar sota el paraigua de les mercantils esmentades, apunta la sentència, eren "alts executius de la cúpula directiva de FCC CO, amb diferents nivells de direcció i responsabilitat en diferents filials i en la matriu, van actuar desviadamente durant quatre anys, període temporal en què es va comprometre el pagament de més de 82 milions d'euros, a través de transferències de les pròpies comptes de la mercantil FCC CO, comptabilitzades i visats amb diverses firmes i autoritzacions de la seva cúpula directiva ".





Pel jutge, tot això revela indiciàriament que "no es va definir una ètica d'empresa, ni van existir instruments de prevenció dirigits a instaurar una cultura de respecte a la legalitat vigent". "Els indicis revelen una transgressió radical de la legalitat i unes conductes que van atacar greument la lliure i recta competència en la contractació internacional", ha afirmat.





D'aquesta manera, l'instructor va concloure que les tres mercantils de FCC han de ser convocades a la causa per la seva presumpta responsabilitat penal perquè "presumiblement van conèixer i van participar en la vertiginosa generació de sobrecostos en els contractes de subministrament d'l'acer per als projectes de l'Metro de Panamà i Ciutat Hospitalària de Clayton ".





"Fons que van ser destinats als presumptes pagaments de corrupció a través d'una seqüència de societats instrumentals i circuit de comptes bancaris per acabar abonant aquests guanys il·lícites en pagaments de corrupció encoberts com comissions comercials ia tercers responsables polítics i empleats públics", ha subratllat.