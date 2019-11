Zapatero sobre el preacord de Govern: "Desitjava que es produís"

L'expresident de Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat que "desitjava" que es produís el preacord de Govern amb el qual PSOE i Unides Podem "han sorprès aquesta setmana".





"L'acord amb el que ens han sorprès aquesta setmana m'ha semblat molt bé. Jo desitjava que es produís", ha assegurat l'expresident de l'Executiu en una entrevista a la Cadena Ser.









Així mateix, ha afirmat que no es va molestar quan el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va revelar que va ser ell l'alt dirigent de l'PSOE que li va suggerir que demanés a Pedro Sánchez les polítiques actives d'ocupació. "És molt difícil que jo em s'enfadi", ha sentenciat.





Respecte a la situació a Catalunya, Zapatero ha destacat que està "absolutament convençut" que a llarg termini "els que més apostin pel diàleg seran els que aproximin una recuperació de l'estabilitat i de l'enteniment mínim i la convivència".





En aquest sentit, ha afegit que quan un té la convicció que el diàleg és l'única sortida "cal posar-lo en marxa". "No hi ha una alternativa per a la crisi que hem tingut a Catalunya que no sigui el diàleg. Ha de ser un diàleg obert i sincer", ha defensat.





Per l'exlíder socialista, ha de ser un diàleg que "no cessi, on cada un pugui plantejar totes les alternatives que hi ha". "Els independentistes van fer un viatge a cap part que no té retorn, però la democràcia espanyola fa que haguem de tendir el braç perquè tornin d'aquest viatge", ha subratllat.





En aquest context, Zapatero ha pronosticat que "abans o després el diàleg es posarà en marxa" a Catalunya i ha ressaltat que el diàleg "és l'essència de la política". Així, ha assenyalat que ha cal dialogar "sempre fins a l'últim minut, fins a l'últim segon, amb l'adversari més increïblement difícil".





"Em produeix perplexitat, gairebé al·lèrgia, sentir determinats discursos actuals que condemnen el diàleg, que l'exclouen i que fins i tot ho consideren un vici", ha criticat.