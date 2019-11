Primeres veus de Ciutadans demanen un canvi d'estratègia i d'estructura

Després de la patacada electoral i la dimissió de l'líder de Ciutadans, Albert Rivera, la formació sembla estar en uns llimbs, a l'espera d'una comissió de el partit i que es presentin els primers candidats a liderar la nau. Però comencen a sortir les veus que reclamen una reestructura de la formació.





El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó i membre de l'executiva nacional de Ciutadans (Cs), Francisco Igea, ha advocat per un canvi en l'executiva nacional de el partit que atengui a una nova estructura ia una estratègia diferent a la marcada durant els últims mesos.













"Està clar que hem d'anar per una altra banda. S'han comès errors estratègics, organitzatius, de missatge i de comunicació que cal reformar. Hi ha errors que es deuen a l'estructura de el partit i hi ha errors estratègics que es deuen a el grup que ha pres les decisions estratègiques. les dues coses han de veure reflectides en el futur de el partit ", ha assenyalat Igea en declaracions publicades aquest diumenge per el Nord de Castella.





A més, considera que hi va haver un "error inicial" en el debat estratègic "quan es va decidir que era prioritari ser un partit majoritari". "Tu no pots donar un missatge liberal si hi ha una estructura superjerárquica en què es mata el debat i s'expulsa als crítics. Això ha de canviar. Hem d'assumir la nostra posició per arribar a acords als dos costats", ha incidit el líder de Cs a Castella i Lleó.





I és que, al seu parer, a Cs li va passar "com als mals ciclistes": "Sales al matí amb la bici, et poses a fer quilòmetres i penses 'que bé estic'. Però quan et gires caus en el compte que tenies el vent de cul i que ja no pots tornar a casa. És el que ens ha passat ", confessa. "Teníem molt de vent de cua i pensàvem que era per l'èxit de la nostra estratègia. Però aquest vent era fruit de molts espanyols cansats de la corrupció, de l'bipartidisme ...", afegeix.





No obstant això, tot i que ara toqui "acceptar el fracàs" per no caure en el 'upeidismo' creu que a Cs encara li queda "molt poder territorial" i que els seus esforços ara han d'anar canalitzats a "intentar que el govern que es conformi a Espanya sigui el menys perjudicial possible per als ciutadans ".





Igea, que viu molt bé en la crítica, s'ha confessat "discutidor": "No m'agrada anar a un lloc on tothom em digui el llest i el guapo que sóc". A el mateix temps, assegura veure capaç de canalitzar el partit: "Sóc membre de l'executiva i l'únic senyor que ha guanyat unes primàries de veritat. Això em fa una mica de suport".





Sobre el possible futur lideratge d'Inés Arrimadas el líder de Cs a Castella i Lleó considera "important que sigui una dona" qui prengui les regnes de el partit "però també ha de saber on" dirigir a la formació taronja.





"Inés és una política de raça, carismàtica i amb capacidada de lideratge. Ho farà bé perquè té capacitat d'escolta, però és important que s'envolti d'un bon equip a l'hora de decidir l'estratègia i la política. Està bé que sigui dona , però el més important és que les nostres polítiques es basin en la llibertat i en la igualtat ", ha asseverat.





A més, Igea, que advoca per un pacte de govern entre PP, PSOE i Cs, ha reconegut que l'acord amb el PP per governar a Castella i Lleó "va ser el que va ser" ja que va venir imposat des de la direcció de el partit.





"Hauria estat més fàcil amb el PSOE? No ho sé. A la vista dels esdeveniments, no sé com hauria estat governar amb 'la vella de la cortineta', que és el que sembla Tudanca després del que va dir l'altre dia ( sobre les reunions privades que van mantenir tots dos). no he vist ningú tan entestat a no governar ", conclou el líder taronja.