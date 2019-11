Torra planta els Premis de Foment excusant-se en una falta de protocol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit a última hora d'aquest dilluns no assistir al sopar de Foment en el qual està previst lliurar els Premis Carles Ferret Salat i les Medalles d'Honor de la patronal catalana.





En l'edició de 2018, Torra només va acudir per a donar un discurs però no es va quedar al sopar posterior on també hi era Pedro Sánchez.





Segons han informat fonts del Govern, Torra ha delegat l'assistència al vicepresident, Pere Aragonès, després que el Govern hagi invocat una clàusula en la delegació del president en funcions, Pedro Sánchez, perquè la ministra Calviño passés per davant.





"Es tracta d'una clàusula que tan sols havia utilitzat Mariano Rajoy en un acte similar. El president Torra és la màxima autoritat a Catalunya i s'ha demanat a Foment que això fos respectat en l'acte d'avui", han explicat les mateixes fonts.





Tant el president com el vicepresident, Pere Aragonès, havien de coincidir avui amb les ministres en funcions Nadia Calviño, Margarita Robles i Maria Jesús Montero al sopar de Foment del Treball per lliurar els Premis Carles Ferrer Salat i les Medalles d'Honor de la patronal catalana.









També està prevista l'assistència dels consellers d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani.





Per part de l'Ajuntament de Barcelona, està prevista la presència del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, mentre que també acudirà la delegada de govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.





UN ANY DESPRÉS





L'esdeveniment arriba gairebé un any després de la mateixa que va reunir l'any passat al líder del Govern central i a el de la Generalitat, després de la declaració de Pedralbes.





Així mateix, discorrerà una setmana després de la celebració de les eleccions generals i un mes després de la publicació de la sentència condemnatòria dels líders polítics del procés, després de la qual s'han produït una onada de protestes i disturbis.





PETICIÓ DE SÁNCHEZ LLIBRE





Després dels aldarulls produïts en les protestes per la decisió de l'1-O, el president de Foment del Treball demanava Torra liderar "políticament" la recuperació del prestigi de Catalunya i de Barcelona.





Aquest dilluns al matí el president de la Generalitat declararà en un judici en que s'enfronta a una petició de la Fiscalia de inhabilitar un any i vuit mesos per presumptament incomplir resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar llaços grocs i ' estelades dels edificis de la Generalitat en període electoral.