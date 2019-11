El preu de la bombona de butà puja un 4,86%

El preu mitjà de la bombona de butà de 12,5 quilograms puja un 4,86% a partir d'aquest dimarts, dia 19 de novembre, situant-se en els 12,74 euros, enfront dels 12,15 euros que costa actualment.













Aquest increment es deu a la pujada de la cotització internacional de la matèria primera (+ 35,3%), així com dels nòlits (+ 5,3%), i a la depreciació de l'euro enfront de el dòlar (0,6%) pel que fa al bimestre anterior.





De no aplicar la limitació de variació del preu establerta en la normativa vigent -situat tant a l'alça com a la baixa en un 5% - la pujada hauria estat de l'12%, han indicat fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica.





Aquesta pujada en el preu de la bombona de el butà serà la primera en el que va de 2019, després que al llarg d'aquest any s'haguessin encadenat cinc baixades consecutives.





El preu regulat afecta les bombones de butà que més comunament utilitzen les llars, envasos amb càrrega igual o superior a vuit quilograms i inferior a 20 quilos. Prop de vuit milions de persones utilitzen la bombona de butà a Espanya.