Desafiaments polítics a banda i banda de Rio de la Plata

La marató electoral a Amèrica de Sud està arribant a la seva fi no exempta de tragèdies, com la que viu actualment Bolívia. A banda i banda del Rio de la Plata es van dur a terme eleccions presidencials i parlamentàries. En una d'elles, a l'Argentina, no hi haurà segona volta, en l'altre, a l'Uruguai, s'afanyen a la segona volta. En funció dels resultats, els desafiaments polítics, econòmics, socials i culturals del progressisme i de l'esquerra democràtica seran d'envergadura.





A l'Argentina, la Junta Nacional Electoral va ratificar el triomf d'Alberto Fernández amb el 48,26% per sobre el 40,26 aconseguit per Mauricio Macri. La polarització de l'electorat queda en evidència en tant entre els dos candidats majoritaris acumula gairebé el 89% de la votació. Els altres candidats van baixar les seves votacions respecte de les PAS: Roberto Lavagna arriba només el 6,17%; Nicolás del Caño baixa sis dècimes i collita un magre 2,16%. Cal subratllar que els candidats de dreta liberal i dreta nacionalista no arriben a el 2% (Gómez Centurión, 1,71%; José Luis Espert, 1,5%). Alberto Fernández puja gairebé un punt respecte de les PAS i el president Macri, sorprèn amb una pujada de 8 punts. La participació electoral s'eleva a uns 5 punts per sobre les primàries d'agost, arribant al 80,86%. Més enllà dels intents de l'aparell publicitari de Macri perquè la seva millora sigui llegida com a triomf, la veritat és que la fórmula Fernández-Fernández guanya en primera volta per una contundent diferència de 8 punts, i un president en exercici perd la reelecció per primera vegada en la història argentina. A partir del 10 de desembre vinent, el futur govern haurà de fer-se càrrec d'un duríssim panorama econòmic i social, amb un país empobrit i endeutat.





En el pla internacional, cal destacar el recent viatge d'Alberto Fernández a Mèxic per reunir-se amb el president Andrés Manuel López Obrador. Aquesta simbòlica visita podria arribar a implicar l'inici d'un nou eix regional de dos presidents progressistes a Amèrica Llatina i el Carib. Habitualment, els mandataris electes argentins realitzen el seu primer viatge a un país veí, sigui el Brasil o bé Xile, nació amb la qual Argentina té una relació bilateral òptima. El lideratge de Jair Bolsonaro implica fins al moment asprors en una relació geopolítica clau.





Pel que fa a Xile, la seva actual crisi política i social imposa certes demores en la política exterior. Fernández espera establir polítiques madures i de respecte mutu amb les grans potències: EUA, Xina, Unió Europea, Rússia, potenciar el MERCOSUR sobretot en la relació MERCOSUR-Unió Europea, respectant els interessos nacionals involucrats. Potenciarà el Grup de Pobla, iniciativa progressista regional que reuneix importants figures polítiques llatinoamericanes i europees amb l'objectiu que sigui un punt de trobada del món progressista llatinoamericà, un referent polític a la regió que aconsegueixi neutralitzar iniciatives com el Grup de Lima i de l'alacaigut PROSUR. En relació a la dimissió de l'expresident de Bolívia per pressió de les forces armades d'aquest país, Fernández immediatament va solidaritzar amb el president deposat condemnant aquest nou tipus de "cop" de Estat. Lentament i, previ a la seva investidura, podem constatar que Alberto Fernández es anat convertint en el referent polític progressista més rellevant de la regió.





Per al món progressista i de l'esquerra llatinoamericana, la situació d'Uruguai és molt preocupant. Hi haurà segona volta el 24 de novembre entre les dues primeres majories. D'una banda Daniel Martínez, candidat de el Front Ampli (FA) que governa el país des del 2006, va aconseguir en la primera volta de el 27 d'octubre passat el 39,17% dels vots, mentre que el líder de Partit Nacional, Luis Lacalle Pou, va aconseguir el 28,59%. Lacalle Pou compta amb el suport de el Partit Colorado que va marcar el 12,32% de la votació i aspira que el Moviment Cabildo Obert, agrupació de dreta radical, encapçalada pel militar Guido Manini Ríos (10,88%), doni suport a la seva candidatura sota la premissa tots contra el Front Ampli. Matemàticament, el candidat Lacalle Pou superaria el candidat del FA, Martínez en sumar més del 50%. Però en política no tot és matemàtica sinó més aviat com es rearticula el discurs polític per al balotatge. Són coneguts els avenços que l'Uruguai ha aconseguit sota aquests tres governs de l'FA, com que el salari real va créixer en un 60%; la pobresa va baixar del 34% a el 8%, la indigència va baixar d'un 4,5% a un 0,1%. Es van aprovar lleis substantives com la legalització de l'avortament, el matrimoni igualitari, la regulació de la producció, venda i consum de cànnabis i, les 8 hores de jornada laboral per als treballadors rurals entre altres mesures i transformacions dutes a terme per les administracions frontistes. Però, tal com ho hem observat en altres realitats llatinoamericanes, l'exercici de el poder i l'administració d'una nació desgasten, es burocratitzen les organitzacions polítiques traslladades a l'exercici governamental. El Front Ampli no hauria aconseguit renovar-se i té davant seu un difícil escenari electoral per al 24 de novembre.





Els ulls del progressisme de la regió estaran posat en aquest petit país, esperant que les polítiques que s'han beneficiat de la gran majoria de la societatcharrúa es bolquin electoralment cap al FA i, amb això enfortir, al costat de governs com el de Fernández a Argentina o el de López Obrador a Mèxic aquest eix democràtic a Llatinoamèrica i el Carib.