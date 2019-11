Teatre Gaudí: 'Els músics de Bremen', un musical per a tota la família

En uns moments en què els musicals tenen una excel·lent acollida a Barcelona, amb ambiciosos títols de gran format, al Teatre Gaudí, sota l'ègida d'Ever Blanchet, s'ha especialitzat en aquest mateix gènere, però adaptant-lo a les possibilitats d'un espai escènic de reduïdes dimensions. Això no ha estat obstacle perquè es presentessin algunes obres que hauria semblat impossible posar en peu en aquest lloc i la veritat és que s'ha aconseguit representar-les amb tota dignitat i encert. No és estrany que ara es pretengui estendre aquesta experiència al teatre familiar i infantil-juvenil. Per a això s'ha escollit Els músics de Bremen, un conte dels germans Jacob i Wilhelm Grimm, versionat pel propi Blanchet, en traducció compartida amb Jesús Fernández Borràs i a què Joan Olivé ha incorporat nou cançons.





Comenta Blanchet que, després de la peripècia de el gos, la gallina, el ruc, la gata i el grill, animals que la història antropomorfiza, "el conte dels germans Grimm és un cant contra la intolerància, l'explotació, i l'obsessió dels humans per l'explotació i el consum, obsessions que arriben fins i tot a passar per sobre dels plaers que ofereix la vida, com ara el gaudi de el temps lliure, la música, la natura i la bona companyia. I és que, en una societat deshumanitzada i plena de desigualtats com l'actual, volem oferir un missatge estimulant".





El director afegeix que han posat especial cura en escollir una companyia de gent molt jove, però amb dots excel·lents, llocs que cada un dels intèrprets són, alhora, actors, cantants i músics (guitarra, piano, violí, violoncel i bateria ) i caldria afegir que tenen també dots coreogràfiques, ja que Maria Clausó s'ha responsabilitzat de dirigir el seu moviment és escena. Hi ha a més un vestidor que aposta per suggerir, més que per expressar amb excessiva visibilitat la identitat de cada personatge perquè l'espectador ho farceix amb la seva pròpia imaginació. El resultat és un treball que Blanchet considera col·lectiu i que s'ha materialitzat en un espectacle de qualitat capaç d'entretenir a un públic que pot arribar fins als teenagers, però, alhora, resultar grat per als acompanyants adults.





Els músics de Bremen estarà en cartell des del 23 de novembre els dissabtes a les 17 hores i els diumenges a les 12 i les 16.