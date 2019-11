CaixaBank i Microsoft premien les millors alumnes de graus universitaris tècnics

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i la presidenta de Microsoft Espanya, Pilar López, han lliurat els Premis Wonnow a les millors alumnes de graus STEM -Ciències, Tecnologia, Enginyeria i matemàtiques- d'universitats espanyoles.





Amb aquests guardons, les dues entitats premien per segon any consecutiu l'excel·lència femenina en graus universitaris tècnics, fomenten la diversitat i contribueixen a reduir la bretxa de gènere en aquests sectors, on la presència de dones és escassa, han informat en un comunicat aquest dilluns.





Segons l'estudi de la Comissió Europea 'Les dones en l'era digital' de 2018, només un 34% de dones són titulades en STEM i representen un 17% dels professionals especialistes en el sector tecnològic.





Els Premis Wonnow han reconegut l'alumna amb millor expedient acadèmic, que ha rebut una dotació econòmica de 10.000 euros, i han premiat a 10 estudiants, que tindran accés a una beca remunerada per treballar en CaixaBank i participaran en un programa de 'mentoring' de Microsoft Espanya.





Gortázar ha animat les alumnes a seguir trencant motlles i mites, demostrant que les dones també poden ser brillants científiques, tecnòlogues, enginyeres i matemàtiques: "Ens calen joves com vosaltres, la nostra societat no es pot permetre el luxe de que prop de la meitat del seu talent STEM es perdi".





Per la seva banda, López ha considerat que disposar d'habilitats digitals és un factor diferencial i un avantatge competitiu per al futur professional, pel que veu "prioritari fomentar la vocació i el talent femení i, no només en el sector tecnològic, ja que el talent digital és imprescindible per a qualsevol indústria en aquests moments".