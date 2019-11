Futur incert per al canal Super3

El canal infantil Super3 corre el risc de desaparèixer a causa de la caiguda de les audiències.









A la dècada dels 90 va arribar a ser un canal de referència per als nens i nenes catalans gràcies a l'èxit de sèries com 'Bola de Drac', 'Doraemon' o 'Les 3 bessones', arribant a superar en alguns minuts el 95 per cent d'audiència entre la població infantil.





Ara, amb una audiència molt més dividida i amb més canals enfocats als més petits, el Super3 podria passar a la història.





El passat mes d'octubre va arribar a l'0,5 per cent del 'share' total.





Per a la televisió catalana, és complicat competir amb Clan, Boing i Disney Channel.





Per això, des de TV3 admeten que hi ha dificultats per supervivència del Super3.