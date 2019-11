La suïssa Six Group llança una OPA sobre BME per 2.842 milions

Six Group, proveïdor de serveis financers que opera la Borsa de Zuric, principal Borsa de Valors de Suïssa, ha llançat una oferta pública d'adquisició (OPA) d'accions sobre BME per un import total de 2.842,92 milions d'euros, a raó de 34 euros per acció.









Six Group pretén convertir-se en el tercer operador borsari més gran d'Europa amb la compra de BME.





L'operació s'anuncia després que BME i Euronext hagin confirmat converses preliminars en relació amb una potencial operació d'adquisició de la totalitat del capital social de la primera per part de la segona, sense que s'hagi adoptat cap decisió.





El preu de l'OPA llançada per Six Group suposa una prima del 34% sobre el preu a què van tancar les accions de BME divendres passat, quan van marcar un preu de 25,40 euros, amb una alça superior a el 4%.





Després de conèixer l'operació, el consell d'administració de BME, assessorat per Morgan Stanley, ha ressaltat, en una valoració preliminar, que el preu ofert per Six "podria recollir raonablement el valor actual des d'un punt de vista financer dels negocis que en aquest moment gestiona BME ".





Moments abans de conèixer-se l'operació, la CNMV ha decidit suspendre la cotització de les accions de BME, sense precisar el moment de la seva tornada.