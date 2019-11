Moody's alerta que un Govern PSOE-Podem pot ser breu

Una coalició de Govern entre PSOE i Unides Podem (UP) que obtingui el suport necessari en una segona votació representa l'escenari més probable per a l'agència Moody's, que aprecia un "risc material" que l'aliança no completi la legislatura, tot i que reconeix que l'experiència d'altres països demostra que no implica necessàriament inestabilitat i inacció.





La qualificadora de riscos, que aquest divendres va mantenir sense canvis el ràting sobirà del deute a llarg termini d'Espanya a 'Baa1' amb perspectiva estable, admet la "complexitat" de la realitat política de país després dels últims comicis electorals, tot i que a diferència del resultat del passat 28 d'abril, Moody's anticipa la probabilitat que en aquesta ocasió emergeixi un Govern funcional després del ràpid preacord assolit entre PSOE i UP, que podrien comptar amb el suport de diversos partits petits.













"Espanya té una limitada experiència en Govern de coalició que depenen del suport multipartidista. Per tant, veiem un risc material que tal Govern no durarà la legislatura completa", adverteix l'agència, que recorda, però, els casos de Portugal, Irlanda i Eslovènia com exemples de governs minoritaris estables.





ELS PRESSUPOSTOS, LA PEDRA DE TOC





Pel que fa a l'impacte potencial d'una coalició entre PSOE i UP en la solvència sobirana, Moody's assenyala l'elaboració dels pressupostos per al 2020 com la primera indicació important de la posició del nou Executiu, assenyalant que no es preveuen canvis substancials en la postura adoptada per elaborar els comptes de 2019, que van ser rebutjades.





En aquest sentit, l'agència anticipa pujades d'impostos i la imposició de nous tributs, incloent una taxa sobre les transaccions financeres o que gravi les activitats de gegants digitals, així com impostos mediambientals, a més de pujades d'impostos per a les rendes més elevades i un tipus efectiu mínim del 15% per a l'impost de societats.





"Aquestes mesures ajudarien a compensar el menys en part la major despesa", intueix la qualificadora de riscos, ja que preveu que els partits regionals que donarien suport al Govern exigiran majors transferències a canvi del seu suport.





"Si bé la ràtio d'ingressos fiscals relativament baixa d'Espanya indica cert marge per elevar la recaptació, hi ha el risc d'augmentar els compromisos de despesa que serien difícils de revertir en unes circumstàncies econòmiques menys favorables", adverteix.





D'aquesta manera, Moody's projecta per a Espanya dèficits de prop del 2% de l'PIB en els pròxims exercicis, en línia amb el resultat d'aquest any, encara que significativament per sobre de les metes oficials. Pel que fa el creixement del PIB, l'agència anticipa una expansió del 2% el 2019, que es moderarà a l'1,8% el 2020.





CONSEQÜÈNCIES DE DEROGAR LA REFORMA LABORAL





D'altra banda, Moody's assenyala al mercat laboral com un dels aspectes clau a seguir del potencial nou Govern, després que els dos partits en el seu preacord apuntessin la seva voluntat de millorar la qualitat de l'ocupació, cosa que seria positiu.





No obstant això, l'agència adverteix que "una reversió fonamental de les anteriors reformes, que van millorar la flexibilitat del mercat laboral i la sensibilitat de la negociació col·lectiva a la situació econòmica, seria negativa per al crèdit".





Pel que fa a la reforma del sistema de pensions, els analistes de Moody's assumeixen que serà una cosa difícil d'acordar sota la hipòtesi d'un Govern de PSOE i UP, afegint que el dèficit estructural de les pensions espanyoles farà difícil reconciliar els objectius expressats en el preacord de garantir la sostenibilitat de sistema i pujar les pensions en línia amb la inflació.





Finalment, l'agència assenyala Catalunya com la qüestió més complexa, tot i que confia que les opcions d'una rebaixa de les tensions són ara millors que en el passat.