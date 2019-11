La Casa Batlló de Barcelona proposa visites nocturnes

La Casa Batlló de Barcelona, d'Antoni Gaudí, proposa als visitants una nova opció de visites nocturnes, iniciativa que ha batejat com a 'Nits de lluna'.





Segons ha informat en un comunicat aquest dilluns, del 2 de desembre fins a febrer, proposa un viatge immersiu batejat com 'Nits de lluna' on la llum i la foscor són els protagonistes.





La visita té una durada d'una hora i compta amb intervencions artístiques i lumíniques per tota la casa, i per al seu llançament l'organització vendrà 15.000 entrades a dos euros per a residents de Catalunya.