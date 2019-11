La Caixa celebra 10 anys del pla de malalties avançades després d'atendre 175.489 pacients

El Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, ha celebrat el seu desè aniversari després d'acompanyar a 175.489 pacients fins al final de la seva vida ia 239.829 familiars de malalts a tot l'estat.





Aquest dilluns, el subdirector de La Caixa, Marc Simón, el director científic del programa, Xavier Gómez-Batiste, director de l'Àrea Sanitària de Grup Mutuam, Josep Ballester, professionals mèdics del programa i pacients han commemorat al recinte de CaixaForum l'aniversari de la iniciativa.





El pla proporciona a les persones malaltes i als seus familiars una "atenció càlida i personalitzada" que complementa amb la tasca que les unitats de cures pal·liatives fan en hospitals i domicilis, i que està present en 128 hospitals i 133 equips de suport domiciliari.





Segons Gómez-Batiste, el programa va néixer per "identificar aspectes prevalents i rellevants entre els pacients i organitzar un sistema que respongui a les seves necessitats", davant la mort anual de més de 410.600 persones, de les quals aproximadament 300.000 moren de malalties cròniques evolutives.





Simón ha celebrat l'aniversari de la iniciativa, i ha explicat que "qualsevol programa d'abast social necessita una valoració a llarg termini per veure el seu abast i els avenços que s'han aconseguit materialitzar".









MODEL D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL





Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties avançades i les seves famílies, el programa complementa l'atenció mèdica amb un model d'atenció psicosocial impulsat per 42 equips multidisciplinaris d'entitats socials i sanitàries i més de 1.000 voluntaris que acompanyen els professionals.





Aquest model, que ha acompanyat a 36.000 persones ia 48.700 familiars aquest any a Catalunya, està integrat per quatre branques d'atenció: l'emocional, la social, l'espiritual i la física; a més d'un últim aspecte que enfocada a l'entorn del pacient, l'aflicció dels familiars i la sensibilització de la societat.





COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA





El programa està present en 33 hospitals a Catalunya com la Vall d'Hebron, Bellvitge, Sant Joan de Déu i Sant Pau entre d'altres, una col·laboració que Ballester ha definit com "l'exemple fefaent del que ha de ser la relació entre el públic i el privat".





A més, el programa ha impulsat altres iniciatives com el EspaiCaixa, pensat per a què les persones ingressades i les seves famílies puguin relaxar-se i tenir intimitat en un entorn acollidor amb activitats de relaxació, creativitat o meditació entre d'altres.





El projecte Final de Vida i Solitud, per alleujar el sofriment provocat per la solitud en persones amb malalties avançades, i l'Escola de Cuidadors, per formar i informar cuidadors i voluntaris, són altres de les iniciatives impulsades.





SATISFACCIÓ DELS PACIENTS





Segons la psicòloga Imma Lillo, "el diagnòstic d'una malaltia genera un alt impacte emocional en el pacient", que tracten amb un abordatge afectiu i un acompanyament de la comunicació amb els amics i familiars.





"La situació no es supera, però sí que aprens a viure amb ella i treballes amb els professionals per millorar", ha explicat una de les persones ateses pel programa que va perdre els seus dos progenitors als 21 anys.





Els impulsors expliquen que "les persones malaltes milloren en un 90% en l'àmbit anímic i psicològic, el mateix percentatge de pacients també assegura que han resolt temes pendents amb els seus éssers estimats i el 92% està molt satisfet amb l'atenció rebuda".