La direcció del PSOE ha aprovat aquest dilluns la pregunta que formularà a la seva militància sobre el pacte amb Unides Podem: "Dones suport a l'acord assolit entre el PSOE i Unides Podem per formar un Govern progressista de coalició?".





Al costat de la pregunta, la Comissió Permanent de l'Executiva Federal ha donat llum verda també a les bases i el calendari de la primera consulta a la militància que farà el partit a nivell nacional des del retorn de Pedro Sánchez a la Secretaria General després de les primàries de 2017, ha informat la formació en un comunicat.

I és que, en contra del que és habitual, aquest dilluns no s'ha convocat roda de premsa per informar del contingut de la reunió, i el partit s'ha limitat a difondre una nota de premsa.





El partit sí que ha gravat i difós unes declaracions del secretari d'Organització, José Luis Ábalos, fent una crida a la militància a donar suport l'acord que permetrà "desbloquejar d'una vegada per totes la governabilitat", "completar el gir social i redistributiu" en les polítiques públiques iniciat per Pedro Sánchez i "aixecar un dic de contenció progressista" enfront de "la dreta més extrema que es recorda des de la transició".









El també ministre de Foment considera que els socialistes tenen la "responsabilitat política i moral" de posar en marxa un Executiu progressista i de no donar "excuses" a les dretes: "Donem suport a la formació d'un Govern d'esquerres per dir-los a les dretes que el PSOE governarà aquest país", subratlla.





Adverteix a més de que les "hostilitats" de la dreta per la seva "resistència a perdre el poder" i a "fer una oposició responsable" no van a parar, i pronostica que les dretes "van a aprofitar qualsevol oportunitat per posar pals a les rodes de la governabilitat, deslegitimar la victòria del PSOE "i desestabilitzar com a partit.





"Ho han fet sempre --denuncia--, però ho van a fer amb més desvergonyiment, perquè van de la mà de la ultradreta de Vox, amb la qual han pactat en diverses comunitats autònomes i a la qual s'abracen políticament". "No els donem excuses", abunda.





VOT PRESÈNCIA O ELECTRÒNIC





Segons recullen els Estatuts del partit, aquesta consulta és obligada i el seu resultat, vinculant. Podran votar tots els militants i afiliats directes del PSOE, així com els militants de Joventuts Socialistes d'Espanya, els del PSC i la seva organització juvenil (JSC), que formen part del cens tancat a 18 de novembre.





Un dels últims dades proporcionades pel partit xifrava en més de 187.000 els militants del PSOE, mentre que el PSC compta amb 17.315 afiliats.





Els militants podran votar de manera presencial el dissabte 23 de novembre, entre les 10:00 i les 20:00 hores, a les meses electorals de l'Agrupació Municipal o de Districte. Aquelles amb menys de 100 electors o que hagin estat autoritzades prèviament, podran establir un horari reduït de votació de al menys 4 hores de durada.





Les comissions executives municipals o de districte han de convocar a tots els seus militants, indicant clarament en la convocatòria el dia, l'horari i el lloc de la votació.





També es podrà exercir el vot electrònic on-line durant tota la jornada de divendres 22 de novembre i del 23 fins l'hora de tancament (20.00 h). Però si s'opta per aquesta via, cal sol·licitar-ho prèviament abans de les 20:00 hores de dijous 21 de novembre a través del portal MiPSOE. El cens de votació amb els militants que han sol·licitat aquest vot on-line es pujarà al Portal d'agrupacions un dia després, el divendres 22.





La votació en les agrupacions serà mitjançant vot individual, directe i secret. Per garantir el secret de vot, es facilitarà una cabina o espai on es posin a disposició dels electors les paperetes i sobres de votació. Els models oficials de paperetes seran proporcionades pel Comitè Organitzador i estaran pujats al Portal d'agrupacions.





A més, tant la Comissió Executiva Federal, com les executives autonòmiques, provincials o insulars podran designar Observadors davant el Comitè Organitzador, que vetllin pel correcte desenvolupament del procés de votació en els diferents àmbits i informin de les eventuals incidències que es puguin produir.





CAMPANYA INFORMATIVA





A partir d'aquest dimarts i fins divendres, vigília de la consulta, la Comissió Executiva Federal desenvoluparà una campanya informativa, posant a disposició del conjunt del partit la informació sobre l'acord assolit.





Des d'aquest mateix moment, s'habilitarà a les agrupacions a convocar assemblees informatives per debatre sobre l'acord proposat, que podran celebrar-se fins al dia anterior de l'inici de la votació.





Finalitzat el termini previst per a la votació, el dissabte 23 de novembre a les 20.00 hores, es procedirà al recompte dels vots. El resultat de la consulta es traslladarà als àmbits superiors del partit a través del Portal d'Agrupacions.





Les agrupacions sense accés al Portal d'Agrupacions han de comunicar els resultats a la Comissió Executiva d'àmbit superior, que al seu torn els traslladarà a la Comissió Executiva Federal pel sistema habilitat a aquest efecte.