Creen un "manual d'actuació" davant un bacteri multiresistent que arriba al 40% de mortalitat

L'Hospital de la Mar de Barcelona ha fet una revisió de tots els articles publicats sobre un bacteri multiresistent, la Pseudomonas aeruginosa, que pot arribar al 40% de mortalitat en funció del tipus de pacient i d'infecció, i davant la que ofereix amb aquest treball un "manual d'actuació" per als professionals sanitaris.





Aquesta revisió, publicada a la revista 'Clinical Microbiology Reviews', va ser un encàrrec que va fer l'American Society for Microbiology als professionals del Servei de Malalties Infeccioses i del Servei de Farmàcia de l'Hospital de la Mar, que l'ha liderat, i en la qual també han participat experts del Son Espases de Palma de Mallorca, i de Sant Pau de Barcelona.

Es tracta d'un bacteri que té una gran capacitat per desenvolupar mecanismes de resistència: "Els mecanismes de resistència a la 'Pseudomonas aeruginosa' són especialment difícils d'afrontar, freqüents, combinats i molt complexos", ha explicat el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Mar i primer signant de l'article, Joan Pau Horcajada.





El bacteri té capacitat per a modificar la seva estructura cel·lular per evitar que els antibiòtics travessin la paret cel·lular, poden expulsar els principis actius o activar enzims que els inactiven, entre d'altres, i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la va situar en el segon lloc en el seu llistat d'organismes resistents als tractaments que més preocupació generaven (dins el grup de prioritat 1, crítica).









Aquest bacteri produeix infeccions respiratòries, pneumònies intrahospitalàries i altres infeccions intrahospitalàries, que poden ser molt greus en pacients immunodeprimits o hematològics, en els quals representa "la tempesta perfecta".





"Els malalts s'estan quedant sense antibiòtics, i creiem que fer un tractament el més optimitzat possible implica conèixer tota la literatura, saber tot el que s'ha publicat, quina és l'evidència científica sobre el tractament en una època en la qual no es fabriquen nous antibiòtics ", ha destacat Horcajada.





La revisió ha analitzat els mecanismes de resistència, la seva distribució al món i el seu impacte clínic, i els tractaments existents, i ha detectat que té presència en els cinc continents i en tots els països europeus, mentre que a Espanya, es troben els tres subtipus de més risc.





PRESENT A TOT EUROPA





Les infeccions per Pseudomonas aeruginosa multiresistents suposen entre el 10% i el 25% de totes les infeccions per Pseudonomas, però en alguns països, com Grècia, poden arribar al 60% dels casos, i la mortalitat per aquest bacteri pot arribar fins al 40 % dels pacients, en funció del tipus de malalt i d'infecció.





Les línies d'investigació se centren actualment en reactivar tractaments ja descartats o en noves opcions i combinacions, i encara que hi ha dos nous fàrmacs (ceftolozonane/tazobactam i ceftazidime-avibactam), es comencen a detectar microorganismes que ja han generat resistències.





Per aquest motiu, vine vital poder optimitzar la utilització dels tractaments a través de programes d'optimització (programes PROA), davant del que la revisió de l'Hospital de la Mar pot guiar els professionals sanitaris en la seva lluita contra les infeccions per aquest organisme multiresistent.





El treball ajuda a identificar la soca que es pot localitzar en cada centre sanitari, els seus mecanismes de resistència al tractament i els millors fàrmacs per combatre-la: "Cada centre pot personalitzar o adaptar a la seva realitat els tractaments", ha subratllat Horcajada.