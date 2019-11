Els treballadors de TV3 acorden vagues parcials des del 28 de novembre

El Comitè d'Empresa de TV3 ha acordat per unanimitat un calendari de vagues parcials de 15 minuts a partir del 28 de novembre durant l'emissió de diferents programes per desbloquejar "diversos assumptes laborals encallats fa mesos i anys", ha informat en un comunicat aquest dilluns.









Entre aquests assumptes, han detallat l'acord de 35 hores de conveni, la contractació per substitucions i puntes de feina, una solució per als indefinits no fixos i un pla de la renovació de la plantilla "que inclogui jubilacions parcials i contractes de relleu, sense perdre més plantilla".





A les reivindicacions laborals, "se suma el malestar per la inestabilitat pressupostària i institucional que manté a TV3 i Catalunya Ràdio en el medi de les pugnes entre partits".