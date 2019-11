El cineasta Carlos Saura ha ofert a Rosalía treballar en una pel·lícula sobre flamenc, tot i que reconeix que el projecte està paralitzat a l'espera de resposta de la cantant, que "ara està en un altre món" amb el seu èxit als Estats Units.





"He vist a Rosalía i he parlat amb ella a Mèxic per dir-li que m'agradaria treballar amb ella, però veurem si funciona, perquè ara està en un altre món, l'americà. I això em preocupa perquè, estant aquí, les condicions són molt més complicades que a Espanya", ha assenyalat en una entrevista amb el realitzador, que dirigeix l'adaptació teatral de 'La fiesta del chivo' al Teatre Infanta Isabel.





El cineasta insisteix que el projecte "està en l'aire, encara que pot ser que funcioni" i ha estat la seva filla i agent qui ha traslladat la proposta concreta a Rosalía --i també ha parlat amb la família de la artista--. "Ara està amb agents americans i això complica molt les coses", ha reiterat.













En qualsevol cas, Saura espera ara conèixer les dates concretes que tindria lliures per preparar un projecte. La seva idea gira al voltant de que Rosalía representi una figura del "flamenc actual", buscant altres artistes joves que "ella conegués" i abordant "com ha canviat el flamenc".





Saura ha rodat en diferents èpoques diverses pel·lícules amb figures del flamenc, des d'Antonio Gades, Paco de Lucía, Carmen Linares o Cristina Hoyos, fins Sara Baras, Miguel Poveda o Estrella Morente. Per la seva banda, Rosalía ja va interpretar a la gala dels Goya la cançó dels Chunguitos 'Me quedo contigo', que apareixia en la pel·lícula de Saura 'Deprisa, deprisa'.





"Les primeres vegades que he vist a la Rosalia a Espanya m'ha semblat una meravella, ella estava fent unes coses que jo he pretès fer amb el flamenc: modernitzar-lo, ballar d'una altra manera, amb aquesta llibertat i el talent que ella té", ha destacat.





Per a Saura, les crítiques a la Rosalia per la seva "falta d'ortodòxia 'en el flamenc no tenen raó de ser. "Jo estic en contra de l'ortodòxia i en les meves pel·lícules musicals he intentat saltar-me això i també he tingut problemes. Cal innovar en el flamenc, que és un món molt ampli, tot i que amb cura: sempre dins el flamenc, que després un es allunya i pot ser una altra cosa", ha conclòs.