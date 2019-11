Falten 120.000 professionals sanitaris a Espanya

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) estima que falten "com a mínim" uns 117.000 professionals sanitaris a tot Espanya, tenint en compte les places pendents de convocar i els llocs de treball que s'han perdut per les taxes de reposició en totes les comunitats autònomes des de l'inici de la crisi.









D'acord amb les xifres aportades pel sindicat, de les gairebé 145.000 places temporals que van quantificar el 2017, tan sols s'han executat el 50 per cent. De les executades, denuncien que encara hi ha "milers de professionals" pendents de la seva incorporació al seu lloc de treball.





CSIF afegeix que la temporalitat dels professionals se situa en el 13 per cent, de manera que calculen que per arribar a el 8 per cent que exigeixen s'haurien contractar 117.000 professionals.





Segons critiquen, aquest dèficit de personal es tradueix en baixes o lliurances no cobertes, increment de les llistes d'espera quirúrgica davant l'escassetat d'especialistes, queixes dels sanitaris per la creixent pressió assistencial, tancament de plantes al complet o agressions a professionals pel "afartament" dels pacients.





"S'han destruït 50.000 llocs de treball des del final de l'estiu, segons dades de la Seguretat Social. Hi ha una situació de vulnerabilitat i deteriorament de les plantilles. El dèficit genera, per exemple, llargues hores d'espera a Urgències, que estan saturats i a el límit. Llancem un missatge d'alarma als polítics: la sanitat està ferida. Cal un Govern estable que, juntament amb les CCAA, tiri de la portadora per pal·liar aquesta situació", ha reclamat en roda de premsa la secretària de Prevenció de Riscos Laborals de CSIF, Encarna Abascal.





En el cas dels metges de família d'Atenció Primària, les CCAA que millor paguen les guàrdies són Múrcia (28,26 euros/hora en dies laborables); Castella-la Manxa (27,98) i Balears (27,05) i les que menys són: Comunitat de Madrid (11,5); Andalusia (17,42) i Ceuta i Melilla (19,14).