'La Roja' tanca la classificació per a l'Eurocopa amb una aclaparadora victòria contra Romania

La selecció espanyola de futbol va posar fi aquest dilluns a la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020 amb una altra golejada, un 5-0 al Wanda Metropolità de Madrid a una discreta Romania, amb el qual es va assegurar ser cap de sèrie en el sorteig del proper 30 de novembre i fer-ho sense perdre cap partit, una bona notícia entelada per la posterior negativa de Robert Moreno a atendre els mitjans i l'augment dels dubtes sobre el seu futur com a seleccionador.





La triple campiona continental semblava haver acomiadat 2019 amb un ampli somriure i sobretot bon futbol, amb el qual va desarborar un rival desangelat malgrat no jugar-se res a la capital i de tenir a bon nucli de compatriotes intentant donar-los el seu suport. El 4-0 de la mitja part va ser una bona prova de la poca resistència dels de Cosmin Contra i que va deixar més en un tràmit una segona part amb menys efervescència.













No obstant això, tota l'atenció se la va emportar el post partit amb la no aparició davant la premsa de l'tècnic català i l'anunci d'una roda de premsa de Luis Rubiales i José Francisco Molina, president i director esportiu de la RFEF, per a aquest dimarts al migdia on es podria fer llum a tot l'enrenou sorgit.





Abans d'això, Espanya va afrontar el partit amb bona actitud, tot i la freda nit i a l'poc ambient al Wanda Metropolità, que va registrar gairebé la meitat del seu aforament. Els de Robert Moreno, amb un onze renovat respecte a la golejada davant Malta i amb més teòrics titulars, va sortir imparable, encara que el premi en forma de gol el va trobar amb més facilitat en el tram final del primer temps.





Romania es va veure desbordada des del xiulet inicial i la 'Roja' no li va donar respir amb una forta pressió, rapidesa a l'hora de moure la pilota i ficant entre línies a Cazorla, de nou demostrant gran nivell, i Gerard Moreno per desarmar els de Cosmin Contra. Dues ocasions clares, de Morata i una preciosa rosca de Cazorla a el travesser, van ser el preludi del 1-0 de Fabián Ruiz, només al cor de l'àrea per recollir una pilota perduda i enviar-lo a la xarxa.





El gol va premiar el bon començament local, però va estar a punt de quedar-se en res a l'instant. Un error d'Íñigo Martínez va deixar sol a Puscas i el seu xut es va trobar amb la resposta de Kepa Arrizabalaga, en el que va ser l'única ocasió dels visitants, incapaços de passar de l'mitjà en el primer temps.





Amb el pas dels minuts, els romanesos van aconseguir assentar-una mica més i Espanya va baixar el ritme. Tatarasanu va viure amb una mica més de tranquil·litat i encara que les arribades seguien sent una amenaça, no hi havia tanta fluïdesa en els minuts finals. No obstant això, el combinat espanyol es va anar a la mitja part amb el partit resolt gràcies a tres gols en poc més de deu minuts.





Gerard Moreno va rematar de cap creuat un servei de córner per fer el 2-0 i després no va desaprofitar una assistència de l'incisiu Gayà per resoldre un partit, liquidat per als de Contra amb un autogol de Rus a el tall de l'descans a l'intentar enviar el 'passi de la mort' del bigolejador a Morata.





ESPANYA MINORA





La sonora xiulada de l'afició romanesa va ser el comiat per la pobra posada en escena dels seus, que tampoc van semblar espavilar massa després del descans. El guió no va variar en la segona meitat i el combinat nacional no va cedir el comandament de el partit ni va deixar que Kepa es 's'escalfés'.





Sergio Ramos va tenir l'oportunitat d'acabar com a 'pitxitxi' espanyol d'aquesta fase i desempatar amb Rodrigo Moreno i Morata, però la seva rematada una mica incòmode es va anar per sobre del travesser, mentre que el davanter matalasser va estar una mica egoista en una internada dins de l' àrea quan tenia ben situat a Gerard Moreno.





Oyarzabal i Paco Alcácer van renovar l'ofensiva local per als últims 25 minuts, on ja l'ànim espanyol va ser baixant i el seu rival va trobar una mica d'aire per a estirar amb més comoditat. Els últims 20 minuts gairebé van sobrar i quan els dos equips buscaven el vestuari, el davanter de la Reial Societat va completar la 'maneta'.