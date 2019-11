Investiguen una agressió sexual a l'acampada de plaça Universitat

Una jove que formava part de l'acampada estudiantil de la plaça Universitat de Barcelona ha denunciat haver patit una agressió sexual a una de les tendes de campanya.









Així ho ha confirmat l'organització de la protesta, que explica que els fets haurien tingut lloc la setmana passada; en concret, la matinada de dimecres a dijous.





Posteriorment, la jove agredida va abandonar la mobilització contra la sentència que condemna a la presó els líders del procés independentista a Catalunya.





Des de l'acampada, condemnen els fets i qualsevol forma de comportament masclista. No ha transcendit si la dona ha interposat denúncia davant els Mossos d'Esquadra i, de moment, s'està recopilant informació.





La jove va dir la tarda del passat dijous al telèfon d'emergències 112 assegurant haver estat víctima d'una agressió sexual en l'acampada d'estudiants de plaça Universitat de Barcelona, han informat fonts policials.





Aquest dia, després de rebre la trucada d'avís, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar a l'acampada i van identificar un presumpte implicat en els fets, encara que com la víctima no ha presentat denúncia formal no s'ha pogut obrir una recerca.





Fonts de l'acampada han explicat que va haver-hi "presumptament i lamentablement" una violació, i han remarcat que la víctima no acampava regularment.





"Era una persona que acampava amb nosaltres, però es desmarcava del moviment. No era activista ni era habitual", han assenyalat aquestes fonts, que han rebutjat que la víctima hagi acudit al punt lila de l'organització, alhora que tampoc ha cursat denúncia als Mossos d'Esquadra.





Sobre el presumpte agressor, han detallat que els Mossos van identificar una persona, que no va poder ser detinguda en no existir denúncia, i aquesta persona era algú "completament desconegut" pels membres de l'acampada.





Sense haver-hi testimonis que veiessin o sentissin el succés, aquestes fonts han assenyalat que la presumpta agressió va tenir lloc en una de les botigues centrals de la plaça: "És un cop dur".

"Més enllà que afecti l'acampada, el greu és que els carrers no siguin segurs", ha dit l'organització.





L'acampada porta 21 dies en plaça Universitat i des de llavors les botigues situades en la Gran Via tallen aquesta artèria de la ciutat.