Amnistia Internacional no detecta cap "injustícia" en el judici de l'1-O

Amnistia Internacional ha fet públic aquest dimarts una valoració sobre la sentència del Tribunal Suprem sobre el 1-O en què considera que el procés no va tenir "cap factor" que "fos injust en el seu conjunt".









En una roda de premsa a Barcelona, Amnistia Internacional ha afirmat que la vaguetat de la definició de delicte de sedició permet imposar restriccions a el dret de llibertat d'expressió i de reunió, i "posa en qüestió les condemnes per sedició imposades als dirigents polítics", en referència als excàrrecs que també han estat condemnats. Aquest és l'únic punt en el qual l'organització internacional discrepa respecte a la fallada de l'Alt Tribunal.





El director d'AI Espanya, Esteban Beltrán, ha dit que Sànchez i Cuixart "mai degueren ser empresonats per uns fets que, com la sentència reconeix, van anar eminentment pacífics", i ha destacat que per la seva condició de membres de la societat civil els empara el dret de llibertat d'expressió i de reunió, la qual cosa la seva organització distingeix dels exmembres del Govern i de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.





La coordinadora d'AI Catalunya, Adriana Ribas, ha assenyalat de Sànchez i Cuixart que "encara que la finalitat fora impedir una actuació policial, no van incitar a la violència", i considera que el càrrec de sedició és excessivament sever davant uns actes que s'emmarquen en la desobediència civil.





Respecte als possibles recursos a la sentència, Ribas ha avisat que AI demanarà a la fiscal del Tribunal Constitucional (TS) que tingui en compte que "la vulneració del principi de legalitat suposa una vulneració dels drets dels condemnats".