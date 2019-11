Eduard Molner guanya el I Premi Teresa Cunillé a l'estudi del teatre català

El periodista Eduard Molner ha estat el bestiar de la primera edició del premi Teresa Cunillé, dotat amb 4.000 euros i instituït a iniciativa de la propietat de Teatre Romea, que està formada pels hereus dels pròcers que entre 1962 i 1967 van assegurar la supervivència de més que centenari local del carrer de l'Hospital, amenaçat en aquells anys de demolició o de la seva conversió en cinema.





El jurat, presidit per Laura Cendrós, representant d'aquesta propietat, s'ha atorgat a Molner per la investigació històrica titulada "Baixant de la Font del Gat o La Marieta de l'Ull Viu" de la qual és autor i en la qual es estudia tant aquesta obra escrita per Josep Amich "Amichatis" i Gastó A. Màntua, que es va estrenar al Teatro Español del paral·lel el 15 d'abril de 1822 e que va obtenir un èxit tan rutilant que es va convertir posteriorment en sarsuela i pel·lícula, com el context en què aquest fenomen va tenir lloc, és a dir, la Barcelona dels feliços vint.





Jurat del Premi Teresa Cunillé





Cendrós va recordar que Cunillé havia representat més de cent obres en l'escenari de Romea i va anunciar que cada nova convocatòria del premi, que tindrà caràcter bianual, girarà sobre algun tema específic i girarà sempre sobre dos aniversaris: el 4 de juliol, mort de Pitarra, i el 18 de novembre, fundació de Romea.





L'escriptor Narcís Comadira, qui per la seva banda va evocar l'estrena per Teresa Cunillé de la seva primera obra dramàtica, 'La vida perdurable', va elogiar el treball de Molner i el va qualificar com "ben escrit, ben estructurat, de prosa polida i redactat amb passió per la cultura popular", mentre que guardonat, especialista en la història del Paral·lel, tema sobre el qual anys enrere va organitzar una exposició amb Xavier Albertí, ha manifestat que, segons ell, l'obra de Amichatis i A. Màntua va ser en el seu moment "un excel·lent projecte cultural de l'era de masses".





Després d'unes paraules de Teresa Cunillé, l'acte va culminar amb la presència de Lloll Beltrán que va interpretar, amb Guillem Serra a el piano, el famós cuplet que títol a l'obra estudiada, és a dir, "Baixant de la Font del Gat", el refrany va ser entusiasme corejat pel públic present a Romea.