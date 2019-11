Un llibre rescata la història d'Els Quatre Gats de Barcelona

El periodista Jordi Notó recupera a 'Els 4 Gats', publicat per Viena Edicions i l'Ajuntament de Barcelona, la història del local emblemàtic del modernisme català i els seus "set vides" al llarg del més d'un segle d'existència de l'immoble.





'Els 4 Gats. Les set vides d'un local emblemàtic de Barcelona' vol "deixar testimoni" d'aspectes del local que no són tan coneguts, com la seva època com a magatzem tèxtil o el projecte que el va reobrir el 1978 amb la col·laboració desinteressada de Joan Miró, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa l'autor.





Obert el 1897 als baixos de l'immoble de la Casa Martí, construïda per Josep Puig i Cadafalch, es va convertir --regentat per Pere Romeu-- en epicentre d'activitats culturals, tertúlies, presentacions de titelles i ombres xineses: "el primer 'after hours' "de Barcelona, ha fet broma Va notar.









En aquesta primera etapa del local Pablo Picasso va exposar per primera vegada i es considera que allí va néixer l'Associació Wagneriana, una època que va acabar el 1903 quan la taverna va tancar les seves portes.





No obstant això, ha explicat Va notar, l'activitat cultural va seguir amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, que va usar el local com a seu i pel qual van desfilar figures com Antoni Gaudí, Josep Llimona o Eugeni d'Ors, i va continuar amb la seva activitat de titelles, i amb l'esclat de la Guerra Civil es va convertir en un ateneu cultural.





Després de la guerra civil, el 1940, es reobre el local castellanitzant el nom per 'Els quatre gats' per part d'empresaris de l'espectacle, durant quatre anys, i en els anys 50 es va instal·lar allí un magatzem tèxtil.





DÈCADA DELS 70





Va notar ha remarcat que no va ser fins a 1977 quan el seu germà Pere evidència el desig de recuperar el local al costat d'altres com a projecte cultural, i compten amb la col·laboració desinteressada de Joan Miró --qui havia anat al local en la seva infància a veure titelles-- , que va donar dues obres per a subvencionar el projecte, i es va arribar a publicar un número de la revista 'Quatre Gats' en què van participar J. V. Foix i uns joves Montserrat Roig i Quim Monzó.





La recuperació del local es va fer en dos trams, ja que al principi es va obrir en un immoble enfront de l'emplaçament original, i el 1983 es va poder reobrir a la Casa Martí.





Va notar ha explicat que entre el material inèdit del llibre hi ha imatges de Miró en les seves visites a Els Quatre Gats en la dècada dels 70, així com un recorregut anterior a l'existència de la pròpia Casa Martí en què el carrer va albergar un monestir.





Ha agraït el treball dels arxivers, que ha permès accedir a material com la denúncia d'un veí que es queixa del soroll al local i que permet fer una "crònica del funcionament" del local i els seus clients, i ha recuperat testimonis de la època de la reobertura.