L'abús publicitari de Mediaset i Atresmedia pot acabar en una guerra judicial

Ja són diverses les multes imposades a Atresmedia i Mediaset per l'abús de la seva posició en el mercat per fixar les tarifes publicitàries. L'última, imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, puja a 77.100.000. Però la competència ha començat a afartar i estan pensant ja en prendre mesures.









De fet, sembla que Blas Herrero, president de DKiss, ha decidit demanar als dos grups de comunicació pel perjudici que ha suposat l'oligopoli publicitari que ha estat reiteradament condemnat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.





És clar que no ho van a poder tan fàcil. Davant aquesta notícia, Paolo Vasile, màxim responsable de Mediaset Espanya, està estudiant demandar Herrero per un suposat mal ús de la llicència televisiva.





Des de Mediaset asseguren que el grup d'Herrero ha aprofitat les quatre llicències que va comprar per llançar canals com QuiertoTV o 9KissTV (que no s'han materialitzat) per realquilarsela a el grup estranger Discovery i llançar així DKiss, canal que tracta de ser la "versió femenida" de Dmax. Els de Vasile asseguren que el grup d'Herrero està pagant un canal a Espanya que paga una empresa estrangera i així el cost és zero.





Per la seva banda, des DKiss neguen la major i defensen que emeten contingut propi encara que defensen que també compren contingut a altres canals, com fan la majoria de televisions.





No és la primera vegada que Ferrer és acusat de fer semblant pràctica, ja en 2016, Mediaset va fer pública aquesta denúncia a través dels seus mitjans, tot i que fins ara no ho ha portat als tribunals, cosa que sembla estar reconsiderant si DKiss els demanen per l'abús de la publicitat.