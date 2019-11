Tres dones per liderar CatComú i fer front a un possible avançament electoral

Catalunya A Comú (CatComú) ha decidit ajustar la seva cúpula per fer front a un possible avançament electoral a Catalunya i per això ha decidit revalidar al capdamunt als seus majors valors, o al menys els més visibles i mediàtics. I tots tres són dones.













CatComú ha situat a el front de la seva direcció a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach ia la primera tinent d'alcalde de Castelldefels (Barcelona), Candela López, com coordinadores nacionals de l'espai.





Elles tres encapçalen l'única candidatura presentada en el procés intern per a la renovació d'òrgans de direcció, l'Executiva Nacional i el Consell Nacional -la actual cúpula es va constituir de forma interina després de la marxa de Xavier Domènech i els comuns ja preveien aquesta reforma-.





Colau i López repeteixen en el càrrec, però Albiach, una de les figures que ha guanyat més importància en l'espai a nivell català, substitueix el regidor de Vilafranca de Penedès (Barcelona) Ramon Arnabat, en un canvi amb la vista posada en les eleccions catalanes, la data per a 2020 flota en l'ambient.





A l'ésser l'única candidatura inscrita, es proclamarà guanyadora el dilluns 2 de desembre després de passar per un procés de ratificació, de manera que Colau, Albiach i López lideraran una executiva conformada per 30 membres, als quals se sumaran un representant de l'Ajuntament de Barcelona , un Parlament, un Congrés i un altre de el Parlament Europeu.





La terna reflecteix també les tres sensisbilidades polítiques dins CatComú, amb Colau com a membre dels comuns, Albiach de Podem i López d'ICV, en una etapa en què l'espai es mostra cohesionat després de superar les divisions que en el passat van generar tensió interna .





OBJECTIUS





L'objectiu de la nova direcció és liderar una nova etapa política de consolidació de l'espai davant "el nou escenari que s'obre i definint el caràcter d'una direcció forta amb tres dones a el front, el que apuntala el caràcter feminista de la formació".





També aprofundeixen en l'aposta municipalista de CatComú i aposten "per desbloquejar la situació política per recuperar les institucions i posar-les a el servei de el bé comú".





Amb les executives territorials ja constituïdes, conviden els inscrits a participar en l'espai des del seu territori així com a treballar i fer propostes per enfortir l'organització.





El Consell Nacional estarà format per 190 membres, 116 dels quals es triaran per circumscripció única i la resta a través de 12 circumscripcions territorials.