L'esborrany pressupostari enviat pel Govern espanyol a la Comissió Europea a mitjans d'octubre "corre el risc d'incomplir" els compromisos de reducció de dèficit i de deute públics, segons consta en l'informe emès aquest dimecres a la institució comunitària.









Brussel·les ha publicat la seva opinió sobre el pla pressupostari enviat pel Govern en funcions de Pedro Sánchez, que prorroga els comptes d'aquest any al 2020. L'Executiu comunitari pensa que aquest esborrany "pot resultar en una desviació significatiu" respecte a la sendera de consolidació fiscal pactada amb la UE.





També renya Espanya pel "insuficient" ritme de reducció de deute públic. En particular, acusa el país de no tenir en compte "prou" l ' "alt nivell històric" d'aquest indicador i de no "aprofitar" els menors costos per interessos del deute per reduir el desfasament entre ingressos i despeses públiques.





Per això, demana a el futur Executiu espanyol que remeti un pla pressupostari "actualitzat" amb "mesures addicionals" per "corregir" aquest risc d'incompliment tan aviat com s'hagi format un nou Govern després de les eleccions de el passat 10 de novembre.





Espanya no és l'únic país que es troba en aquesta situació, ja que la Comissió Europea ha adoptat opinions similars per Bèlgica, França, Itàlia, Portugal, Eslovènia, Eslovàquia i Finlàndia. L'informe de les autoritats europees, però, puja el to en el cas d'Espanya i els altres tres primers països, que tampoc compleixen amb els objectius de reducció de deute públic.





Per contra, Brussel·les ha aprovat els plans pressupostaris d'Alemanya, Irlanda, Grècia, Xipre, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos i Àustria, mentre que creu que els de Estònia i Letònia compleixen "en termes generals" amb el Pacte d'Estabilitat i creixement.