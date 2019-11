Pacheco (CC.OO.) reclama noves eleccions urgents a Catalunya que tingui "legitimitat representativa"

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha proposat la celebració urgent d'unes eleccions a Catalunya per establir el marc de negociació "amb legitimitat representativa i efectiva" i, així, acabar amb l'últim vestigi de l'155.





Ho ha dit aquest dimecres en un esmorzar informatiu a Barcelona, on també ha demanat a independentistes i nacionalistes que facilitin la formació d'un govern d'esquerres a tot Espanya amb el PSOE i Unides Podem.













"Entenc que les forces d'esquerres de qualsevol signe identitari i del conjunt de l'Estat, i específicament aquí a Catalunya ERC, han de facilitar aquest govern les pròximes setmanes per obrir les portes de les llibertats democràtiques i tancar les de la tornada d'una Espanya uniforme i excloent de les diversitats ", ha defensat.





"TRENCAR EL BLOQUEIG"





Ha reclamat que a Catalunya s'ha de sortir de l'bloqueig recomponent el tauler polític per així acabar, segons ell, amb un govern dividit i una oposició fragmentada, i deixar enrere el llenguatge electoral: "Necessitem un nou sufragi que aclareixi la representativitat de les diferents estratègies dels partits catalans ".





Per Pacheco, la seqüència a seguir a Catalunya són eleccions i pressupostos per tancar la política pública econòmica en el primer trimestre de 2020, i així, al costat de el nou govern d'esquerres a tot Espanya, es pugui "reprendre la negociació" i trencar el bloqueig institucional.





Un cop amb la representativitat legitimada, segons Pacheco, cal recuperar els equilibris trencats durant la crisi i afrontar els reptes estratègics de segle XXI: la lluita contra la precarietat laboral, les desigualtats socials, la defensa dels serveis públics, la dinamització d'una economia sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, la feminització de la societat cap a la igualtat efectiva i un nou pacte territorial a tot l'Estat.





Davant la inestabilitat econòmica, la paràlisi institucional, l'desigualtats socials, i segons ell, l'existència d'una divisió social provocada pel conflicte polític "mal anomenat català perquè és molt més ampli", ha assenyalat que la resposta rau en l'agenda social per així donar confiança i abordar els problemes en el seu conjunt.





També s'ha erigit la concertació social entre agents socials i econòmics com el coixí que sosté l'economia i els drets socials quan la política falla temporalment, i ha sostingut que tenen la responsabilitat d'impulsar la tramitació d'una llei de participació institucional i de diàleg social a Catalunya.





NEGOCIACIÓ GRADUAL





El líder sindical ha insistit en un nou pacte territorial amb una doble taula de negociació que abordi d'una banda els nivells de descentralització institucional i per l'altre la participació democràtica i el dret a decidir de les persones.





Ha demanat no jugar "amb el dret d'autodeterminació de forma gratuïta", i ha advocat per trobar els espais que gradualment siguin capaços d'ocupar la llunyania dels llenguatges provocada per la contínua revalidació electoral.





En concret, ha proposat una negociació gradual, que abordi des del model de finançament autonòmic, fins a la capacitat de la recaptació directa dels impostos i la recomposició de les competències, com aeroports i Rodalies, i després ratificar amb una votació de la ciutadania en Catalunya "i si així s'entén també a la resta de l'Estat".





"Primer reformes estructurals que recuperin els equilibris, segon els reptes estratègics per al segle XXI, en paral·lel, un nou pacte territorial i, enmig de tot, trobar la fórmula jurídica pertinent a posar en llibertat als presos polítics d'aquest país", ha conclòs, i ha apostat per un acord polític per a aquest últim punt.





A l'esmorzar Nova Economia Fòrum, hi han assistit el conseller de Treball, Chakir el Homrani, i la consellera d'Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón; la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa; el president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre; el president de Pimec, Josep González; el secretari general de CCOO, Unai Sordo; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, i l'expresident de la Generalitat José Montilla, entre d'altres.