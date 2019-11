AGBAR celebra que amb la sentència del Suprem es faciliti treballar contra l'emergència climàtica

El Tribunal Suprem ha confirmat la legalitat de la constitució de la societat mixta Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, integrada per SGAB, CriteriaCaixa i Àrea Metropolitana de Barcelona, considerant-la ajustada a dret i desestimant els recursos interposats contra seva creació.













Per tot això des Aigües de Barcelona (Agbar) ha celebrat aquest dimecres que seguirà prestant el servei d'abastament d'aigua i sanejament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb garanties de continuïtat, qualitat i excel·lència com fins ara i que el fallada del Tribunal Suprem (TS) aportarà "estabilitat institucional i seguretat jurídica" contra l'emergència climàtica i la gestió de recursos hídrics.





En aquestes circumstàncies, Agbar mitjançant un comunicat ha volgut manifestar el següent:





1. Aigües de Barcelona seguirà prestant el servei d'abastament d'aigua potable, així com el del sanejament i depuració, aportats per l'Àrea Metropolitana en el moment de crear l'empresa mixta, amb les màximes garanties de continuïtat, qualitat i excel·lència com s'ha vingut fent fins ara.





2. El Tribunal Suprem ratifica la posició d'AGBAR i de l'AMB en la gestió del cicle integral de l'aigua entenent que els acords adoptats en 2012 i 2013 per l'entitat metropolitana són completament legals, eficaços i conformes a dret.





3. D'aquesta manera Agbar veu ratificats íntegrament els seus arguments en defensa de la constitució de l'empresa publicoprivada, amb la desestimació dels recursos interposats contra la creació de l'empresa mixta Aigües de Barcelona.





4. La sentència confirma que AGBAR és l'única empresa capaç de desenvolupar aquest servei a 3 milions de ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Cap altra companyia disposa de la titularitat de les infraestructures i instal·lacions imprescindibles per desenvolupar aquest servei, construïdes i finançades per AGBAR.





5. La sentència ratifica la valoració dels actius d'AGBAR (476M €) realitzada durant la constitució de l'empresa mixta i avalada en el seu moment pels experts designats pel Registre Mercantil.





6. El Tribunal Suprem sentència així mateix que AGBAR disposa dels títols jurídics vàlids i plens per a realitzar el subministrament domiciliari i per això és correcta la valoració econòmica de l'aportació realitzada en la constitució de l'empresa mixta.





7. La resolució judicial avala que Aigües de Barcelona sigui la gestora del cicle integral de l'aigua fins a l'any 2047, al territori de l'àrea metropolitana de Barcelona.





8. AGBAR celebra que l'estabilitat i unitat, així com les condicions laborals, dels 1.154 empleats amb què compta l'empresa mixta Aigües de Barcelona seguirà garantida amb aquesta resolució judicial.





9. AGBAR confia que aquesta resolució aportarà l'estabilitat institucional i la seguretat jurídica necessàries per fer front, conjuntament amb el regulador públic (AMB), a l'emergència climàtica que a hores d'ara reclama de tots els esforços necessaris davant els efectes del canvi climàtic també pel que fa a gestió de l'aigua i recursos hídrics alternatius.





AQUESTA SENTÈNCIA DÓNA LA RAÓ A AGBAR A TOTES LES SEVES AL·LEGACIONS





Agbar ha subratllat que la sentència ratifica la posició d'Agbar i de l'AMB en la gestió del cicle integral de l'aigua, "entenent que els acords adoptats en 2012 i 2013 per l'entitat metropolitana són completament legals, eficaços i conformes a dret".









D'aquesta manera, veu ratificats "íntegrament" els seus arguments en defensa de la constitució de l'empresa publicoprivada, amb la desestimació dels recursos interposats contra la creació de l'empresa mixta.





Per a la companyia, "Agbar és l'única empresa capaç de dur a terme aquest servei a tres milions de ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana".





"Cap altra companyia disposa de la titularitat de les infraestructures i instal·lacions imprescindibles per desenvolupar aquest servei, construïdes i finançades per Agbar", afegeix, i ressalta que ratifica la valoració dels actius de l'empresa per un valor de 476 milions d'euros.