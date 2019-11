L'Hospital Dexeus posa en marxa una campanya per la detecció precoç de la fibril·lació auricular

La Fibril·lació Auricular és l'arítmia més freqüent en la població general. Aquest trastorn es caracteritza per la pèrdua del ritme normal del cor i l'aparició d'un ritme ràpid i irregular, de manera que la sang pot acumular-se i espessir-se a les càmeres de cor facilitant la formació de trombes en el seu interior. La migració d'un d'aquests trombes al torrent circulatori pot donar lloc a una embòlia cerebral (ictus), primera causa de mortalitat en dones i segona en homes a Espanya.





“La Fibril·lació Auricular s'associa a una major morbiditat i mortalitat ja que una persona que pateixi aquesta arítmia presenta un risc entre 3 i 5 vegades més gran de patir un ictus. A més aquesta patologia pot emmascarar altres patologies cardíaques greus” explica el Dr. Angel Moya, director de l'Àrea Cardiològica de l'Hospital Universitari Dexeus.





Un dels problemes afegits de la Fibril·lació Auricular és que es presenti de forma asimptomàtica i s'estima que al menys un 10% dels pacients no estan diagnosticats.





Per tots aquests motius és essencial la detecció precoç de la Fibril·lació Auricular. Per conscienciar de la importància d'aquest diagnòstic precoç l'Hospital Universitari Dexeus organitza els propers 21 i 22 novembre al vestíbul de l'hospital de 11 a 14h, dues jornades per detectar de forma gratuïta aquesta alteració del ritme cardíac a través de KardiaMobile. Aquest dispositiu realitza un registre d'electrocardiograma en un Smartphone de forma molt senzilla, capaç de detectar si el ritme cardíac és normal o si presenta una bradicàrdia, taquicàrdia o fibril·lació auricular.





En el cas de detectar-se alguna alteració del ritme cardíac, un cardiòleg de l'Hospital Universitari Dexeus realitzarà una consulta gratuïta per aconsellar el pacient sobre els següents passos a prendre.













“La Fibril·lació Auricular es pot tractar amb medicació per controlar el ritme cardíac, amb anticoagulants que prevenen la formació de coàguls en la sang o, en alguns casos, mitjançant una ablació, un procediment mínimament invasiu que consisteix a realitzar un aïllament elèctric de les venes pulmonars, que és on s'origina la fibril·lació auricular en alguns pacients i s'aconsegueix, en un percentatge elevat dels casos, mantenir el ritme normal de cor” afirma el Dr. Moya.





L'ús dels dispositius intel•ligents en el diagnòstic d'arítmies





La jornada coincideix amb la publicació aquesta setmana a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine d'un estudi en el qual 420.000 persones sense símptomes van utilitzar el seu SmartWatch per detectar si el seu ritme cardíac era irregular. El dispositiu va detectar 2160 persones amb irregularitats en el pols cardíac (0,52%). D'aquestes, es va confirmar que el 34% presentaven Fibril·lació Auricular després de realitzar un electrocardiograma de forma contínua durant set dies.





Aquests resultats suggereixen, segons el Dr. Angel Moya que “tot i que encara es deuen realitzar més estudis i més profunds sobre l'eficiència dels dispositius mòbils com a eines de diagnòstic d'arítmies, és clar que en un futur no molt llunyà seran molt útils tant per a diagnòstic precoç o el seguiment de patologies com a Fibril·lació Auricular, entre d'altres”.





La prevalença de fibril·lació auricular a la població general espanyola major de 40 anys és del 4,4%. La prevalença és similar en homes i dones i s'incrementa escalonadament a partir dels 60 anys fins a arribar al 17,7% de la població de més de 80 anys. S'estima en més d'1 milió les persones que tenen Fibril·lació Auricular a la població espanyola, dels quals més de 90.000 estan sense diagnosticar.