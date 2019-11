Miguel Ángel Lasheras: "La regulació del sector del gas ha d'abordar els reptes de la transició ecològica"

"La regulació del sector gasista, des de la Llei 18/2014, ha evitat l'acumulació de dèficits i ha permès un equilibri entre la rendibilitat i la seguretat de sistema". Miguel Ángel Lasheras, economista especialitzat en mercats d'energia, ha fet avui aquesta afirmació durant una jornada sobre el sector gasista organitzada per la Fundació Naturgy.





Lasheras va presentar l'Informe 2018. El sector espanyol de gas natural en nombres ', elaborat per la fundació de la companyia energètica, i que pretén ser l'origen d'una sèrie anual de publicacions per recopilar, en un sol document, totes les dades oficials i públics disponibles del sector a Espanya.





L'economista va explicar que l'informe aporta una visió transversal i integrada en la tota la cadena de valor i ofereix una perspectiva temporal, en la qual s'observa que "els comptes del sector estan equilibrades". Segons Lasheras, "en els últims cinc anys s'ha mantingut una inversió impulsada pel creixement natural, amb uns preus que reflecteixen costos i segueixen perfils dels preus internacionals".





D'esquerra a dreta, l'economista expert en mercats d'energia Miguel Ángel Lasheras; l'investigador de l'Institut d'Investigació Tecnològica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ICAI) -Universitat Pontifícia Comillas, José Pablo Chaves-Àvila; i la directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronat.





En el context actual de transició energètica, el sector de l'gas té davant seu nous reptes per donar resposta als canvis en les preferències dels consumidors. Lasheras va afirmar que els reguladors de la UE han aclarir el paper del gas natural a la transició energètica, i evitar que passi per "un creixement fins al 2030 per a la seva posterior desmantellament des del 2030 a 2050".





En aquest sentit, ha destacat que "per adaptar l'actual model de negoci de gas natural a les preferències dels consumidors per un món descarbonitzat, calen inversions addicionals els costos i la rendibilitat han buidar bàsicament per unes polítiques públiques clares, estables i sense ambigüitat". Així mateix, Lasheras ha recordat que "el desenvolupament dels gasos renovables requerirà l'aportació de recursos externs fins que no apareguin tecnologies que redueixin els costos de producció".





L'expert en mercats d'energia també va destacar la importància de disposar d'informació estadística clara per prendre les decisions adequades en qualsevol activitat econòmica i es va referir als riscos reguladors i de mercat de sector de gas en el moment actual de transició energètica, així com als reptes d'aquest sector a futur.





Per fer front a aquests reptes del sector en els propers anys, Lasheras va ressaltar "la necessitat de fer especial atenció a la informació estadística del sector, i al que ens diu quant a equilibri financer i rendibilitats, costos i impacte de les noves tecnologies, i preus i internalització de costos durant la transició energètica". Va concloure que el nou informe presentat avui neix amb aquesta vocació, aportant "una informació sintètica, àmplia i amb perspectiva".





Nou llibre sobre la tarifa de gas





A la jornada, també es va presentar el llibre 'La tarifa de gas. Dels costos al preu final ', elaborat per Celia Mosácula Atienza i José Pablo Chaves-Àvila, de l'Institut d'Investigació Tecnològica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ICAI) -Universitat Pontifícia Comillas, i publicat per Fundació Naturgy.





El llibre explica en detall l'estructura de costos del gas natural i com es repercuteixen els costos associats a l'subministrament de gas als diferents consumidors; presenta una evolució i comparativa dels preus finals del gas natural per als consumidors dels països de la UE, assenyalant les principals causes de les diferències de preus; i inclou també un resum de la Proposta de Circular de 2019 de la CNMC, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport, xarxes locals i regasificació de gas natural.