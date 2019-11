Israel s'encamina a unes terceres eleccions en un sol any

El líder dretà israelià Avigdor Lieberman ha anunciat aquest dimecres que el seu partit, Yisrael Beitenu, no donarà suport ni al Likud de l'actual primer ministre, Benjamin Netanyahu, ni a Blau i Blanc, de l'opositor Benny Gantz, cosa que apropa el país a la celebració d'unes terceres eleccions parlamentàries.





"No renuncio als meus principis per butaques, per molt còmodes que siguin", ha afirmat Lieberman, que ha comparegut en roda de premsa per considerar tant Netanyahu com Gantz "culpables" del bloqueig que viu Israel. "Tal com estan les coses, anem a unes altres eleccions", ha reconegut, segons mitjans locals.









Netanyahu i Gantz van mantenir dimarts una trobada per mirar d'arribar a un acord d'última hora que donés motiu a un govern d'unitat. El termini expira aquest dimecres, i després s'obre un període de 21 dies en el qual els diputats poden presentar candidats alternatius a la prefectura de Govern per evitar la convocatòria automàtica d'eleccions.





Netanyahu, no obstant això, ha insistit aquest dimecres que "no és massa tard" i va tornar a allargar la mà a Gantz. "Asseiem-nos i anunciem abans d'aquesta nit que formarem un govern d'unitat. És el que Israel necessita", ha assegurat el primer ministre.





Sobre Netanyahu sobrevolen tres investigacions que podrien costar-li en qüestió de dies una imputació formal de la Fiscalia per corrupció. El primer ministre, que sempre ha negat qualsevol irregularitat, no estaria obligat per llei a abandonar el càrrec en cas de ser imputat.