L'Audiència Nacional manté la presó provisional pels quatre CDR acusats de terrorisme

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha decidit aquest dimecres mantenir a la presó els quatre membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme les resolucions de detenció dels quals realitzades el passat 26 de setembre havien estat anul·lades per la Sala Penal perquè no se'ls havia facilitat "informació essencial" dels indicis que pesen sobre ells, segons han informat fonts jurídiques.





Després de tornar a celebrar les 'vistillas', tal com va instar la Secció Tercera en resposta als recursos d'apel·lació dels investigats, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 ha pres la decisió de mantenir la mesura de presó provisional, per la qual que Guillem Xavier Duch, Alexis Codina, Eduard Garzón i Xavier Buigas continuaran a la presó madrilenya de Soto de Real, on ja fa gairebé dos mesos.













El magistrat instructor de la causa que investiga delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per cometre estralls ha atès així la petició del fiscal Miguel Ángel Carballo després d'unes 'vistillas' a les que, al no haver ja secret sumarial , han pogut assistir, a més dels lletrats de les defenses, les acusacions populars personades.





En haver-se repetit aquestes vistes de presó, els quatre detinguts podran de nou recórrer en apel·lació davant la Sala Penal, que ara sí es pronunciarà sobre els motius que han portat a el jutge García Castellón a acordar la mesura de presó.





La Sala també ha decidit ja sobre la situació personal d'altres dos investigats en la causa, Ferran Jolis i Jordi Ros, els dos membres dels CDR que sí que van declarar davant la Guàrdia Civil, primer, i davant del magistrat, després.





Tots dos, representats després del seu arrest per advocats d'ofici, van reconèixer els fets i aquesta circumstància, afegida a el risc de fuga i de destrucció de proves que ha al·legat la Secció Tercera, ha estat la raó per la qual els magistrats han decidit mantenir-los a la presó.