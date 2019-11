El fiscal de menors alerta de l'"efecte contagi" de les 'manades'

El fiscal de sala coordinador de Menors, Javier Huete, ha avisat el "efecte contagi" de les anomenades 'manades' (violacions grupals, és a dir, comeses per dues o més persones) "per afany d'emulació dels agressors" en aquest tipus de delictes, en els quals els actes es cometen "amb pèrdua de consciència de la gravetat" i els que la responsabilitat individual de l'acció es "dilueix" dins del grup.





En una entrevista remesa per la Fiscalia aquest dimecres 20 de novembre, Dia Universal de l'Infant, el fiscal s'expressa en aquests termes a l'ésser preguntat per l'augment dels abusos sexuals i de les agressions sexuals a menors.





En concret, Huete destaca les violacions grupals en els menors. "No menys preocupant és la constatació, cada vegada més freqüent, de l'actuació grupal en algunes agressions sexuals, reproduint-se en diversos llocs les conegudes últimament com 'manades', i és possible constatar un efecte de "contagi", per afany d'emulació dels agressors en aquest tipus de delictes, amb pèrdua de consciència de la gravetat i responsabilitat individual de l'acció al diluir dins el grup", assevera.









Segons ha precisat, en els últims tres anys "s'han constatat importants increments" dels delictes contra la llibertat sexual, cosa que en les memòries de la Fiscalia es atribueix, en el cas dels abusos sexuals, a la reforma del Codi Penal que elevar de tretze a setze anys l'edat per prestar consentiment en les relacions sexuals.





Això sí, el fiscal apunta que l'any 2018 "l'increment ha estat encara més pronunciat" ja que "no només augmenten els abusos sexuals, sinó també les agressions sexuals que romanien estabilitzades o a la baixa".





Tal com recalca, "s'estima que el tema dels delictes contra la llibertat sexual en edats adolescents revesteix aspectes inquietants ja que s'aprecia, de manera progressiva, que apareixen implicats menors de més curta edat". En aquest context, el fiscal apunta que "es detecta una gran precocitat i comportaments i relacions altament sexualitzats entre menors de molt curta edat", amb significatives xifres d'arxius de diligències per ser els investigats d'edat inferior a 14 anys.





Pel que fa a l'assetjament escolar, el fiscal destaca que "en les estadístiques no existeixen dades concretes del nombre de denúncies per fets relacionats amb assetjament escolar" perquè aquests comportaments queden englobats en diferents tipus delictius del Codi Penal, entre altres coses.





En qualsevol cas, Huete assenyala que el registre manual d'aquest tipus d'assumptes denunciats "corrobora la impressió que l'increment d'aquestes xifres en els anys anteriors no s'ha mantingut en l'any 2018". Així mateix, reflecteix el "important percentatge d'arxius per ser els denunciats d'edat inferior a catorze anys, fins i tot amb denúncies interposades contra nens de molt curta edat".





També s'ha referit a l'increment de la violència domèstica cap a ascendents i germans. "Les xifres que s'observen al llarg de la dècada són molt altes i, com dèiem fa un any, no s'albiren solucions a curt termini per reduir aquesta modalitat criminal", declara.





Segons la seva opinió, "aquest és un mal que roman enquistat en el teixit social i que, paradoxalment, no ha tingut la mateixa repercussió mediàtica que sí que han merescut altres vessants de la delinqüència juvenil", citant l'assetjament escolar.