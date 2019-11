Mor Purita Campos, la creadora de 'Esther y su mundo', als 82 anys

La il·lustradora Purificación Camps Sánchez, més coneguda com Purita Campos, ha mort als 82 anys, segons ha anunciat el col·lectiu Autores de Còmic en xarxes socials.





La creadora de 'Esther y su mundo' és una de les il·lustradores més importants d'Espanya i, entre d'altres, ha rebut la Medalla al Mèrit de les Belles Arts el 2009 i el Gran Premi de la Sala de l'Còmic de Barcelona 2013.





Nascuda a Barcelona el 1937, va destacar en l'equip de dibuixants de còmic d'Editorial Bruguera, a la qual va entrar per recomanació de Manuel Vázquez. En aquesta etapa, a la dècada dels 60, va treballar com portadista i historietista per a revistes com Sissi, Blanca, Can Can o Celia.









Formada en belles arts a la Llotja de Barcelona i, com a actriu, a l'Institut de Teatre, va començar a treballar el 1971 per a revistes angleses donant vida als guions de Philip Douglas en la sèrie 'Patty's World', traduïda al castellà com 'Esther y su mundo', que es va publicar a la revista Lily, d'Editorial Bruguera, des de 1971 fins al 1986.





Dibuixant, il·lustradora i pintora, també va ser la creadora el 1974 del personatge de Tina per a l'editorial holandesa Oberon, que es va publicar a Espanya amb el nom de la Jana, dibuixant durant gairebé quinze anys la portada setmanal a color per a aquesta revista holandesa.





El 2006, amb Carlos Portela com a guionista, va publicar 'Las Nuevas Aventuras de Esther', en què la protagonista és ja una dona que afronta els problemes de ser una mare soltera amb una filla adolescent. Un any després, el 2007, es reeditaran les pàgines originals d''Esther y su mundo' dels anys setanta.





Entre d'altres guardons, ha estat reconeguda amb la Medalla d'Or a l'Mèrit en les Belles Arts (2009), el Gran Premi de la Sala del Còmic de Barcelona (2013) o el Premi Haxtur del Saló Internacional del Còmic del Principat d'Astúries Gijón (2004 ).