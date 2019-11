Els empresaris temen que la influència d'Iglesias faci descarrilar l'economia

El pacte PSOE-Podem no ha caigut gens bé als cercles d'empresaris d'aquest país. Tot i que el president de la CEOE, Antonio Garamendi, es va limitar a demanar el passat dimarts que el nou Govern mantingui un "triple respecte" a la llei, la Constitució i la unitat d'Espanya, les crítiques que alguns patrons estan fent en privat van molt més enllà d'aquesta petició general de subjecció a la legalitat.









No obstant això, de portes cap a dins la situació es veu com més preocupant. Segons informa 'L'Independent', el fet que Pablo Iglesias formi part del nou Executiu es percep com un element de màxim risc per a l'esdevenir de l'economia espanyola: "no li convé a Espanya".





El pacte entre Podemos i PSOE ja va ser acollit en el parquet espanyol amb una baixada d'alguns actius de l'Ibex 35, especialment de Bankia, una de les empreses que els morats volen assaltar.





BONET TAMBÉ MOSTRA LA SEVA PREOCUPACIÓ





El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha admès aquest dijous que existeix preocupació en el món empresarial per un Executiu de coalició entre PSOE i Unides Podemos, però ha assenyalat que la presència de Nadia Calviño com a futura vicepresidenta econòmica els "ofereix una certa garantia".





"No estem absolutament tranquils, però sí que cal confiar. M'ofereix una certa garantia la presència de Calviño com a vicepresidenta", ha afirmat Bonet.





En la mateixa línia que CEOE i Cepyme, el president de la Cambra de Comerç ha destacat que el que necessita Espanya és un Govern "estable, moderat i centrat", que pugui enfrontar-se a la desacceleració econòmica que s'aveïna i que "no cometi imprudències".