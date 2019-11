Rosalía suma una nova nominació als Grammy com a millor Artista Novell

Rosalía optarà a la 62 edició dels Premis Grammy a obtenir el premi en la categoria de Millor Artista Novell, candidatura que es suma a la de Millor Àlbum Llatí de Rock, Urbà o Alternatiu per 'El mal querer'.





D'aquesta manera, l'artista de Sant Esteve Sesrovires aconsegueix dues nominacions per a una gala que se celebrarà el proper 26 de gener, després d'haver sortit triomfadora de la recent cerimònia dels Grammy Llatins.









En la categoria de Millor Artista Novell estan nominats Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and the Bangas i Yola, a més de la pròpia Rosalia.





Lizzo és l'artista màxima favorita per aquesta edició, a l'acumular un total de vuit nominacions, incloent les tres més importants: Gravació de l'Any ('Truth Hurts'), Àlbum de l'Any ('Cuz I Love You'), Cançó de l'Any ('Truth Hurts') i Millor Artista Novell.





Segueixen de prop a Lizzo dos noms, Billie Eilish i Lil Nas X, amb sis nominacions cadascun. La primera està present també en les categories principals: Gravació de l'Any ('Bad Guy'), Àlbum de l'Any ('When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'), Cançó de l'Any ('Bad Guy') i Millor nou Artista. Ben posicionada està també Ariana Gran, que opta a cinc premis.





L'edició 62 dels Premis Grammy tindrà lloc el 26 de gener de 2020 al Staples Center de Los Ángeles i comptarà amb Alicia Keys com a amfitriona per segon any consecutiu. Es podrà veure en directe a través de la CBS.





CATEGORIES PRINCIPALS





En Enregistrament de l'Any competeixen en total Bon Iver ('Hey, ma'), Billie Eilish ('Bad guy'), Ariana Grande ('7 rings'), H.E.R. ('Hard plau'), Khalid ('Talk'), Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus ('Old Town Road'), Lizzo ('Truth Hurts') i Post Malone & Swae Lee ('Sunflower').





En la categoria d'Àlbum de l'Any estan Bon Iver ('I, I'), Lana del Rey ('Norman F --- ing Rockwell!'), Billie Eilish ('When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' ), Ariana Grande ('Thank U, Next'), H.E.R. ('I used to Know Her'), Lil Nas X ('7'), Lizzo (' Cuz i Love You - Deluxe'), i Vampire Weekend (' Father of the Bride').





A ser la Cançó de l'Any aspiren Lady Gaga ('Always Remember Us This Way'), Billie Eilish ('Bad Guy'), Tanya Tucker ('Bring meva Flowers Now'), H.E.R. ( 'Hard Place'), Taylor Swift ('Lover'), Lana del Rey ('Norman F --- ing Rockwell'), Lewis Capaldi ('Someone You Loved') i Lizzo ('Truth Hurts').