El Barça enfonsa el Fenerbahçe d'Obradovic

El Barça ha guanyat aquest dimecres el Fenerbahçe Beko Istanbul (89-63) al Palau Blaugrana, en la novena jornada de l'Eurolliga, en un duel que han dominat i han enfonsat l'equip de Zeljko Obradovic, a més de venjar-se dels turcs els quals no guanyaven des del 2014.









Una nit rodona en un Palau Blaugrana pràcticament ple. El Barça s'ha oblidat de l'ensopegada en el clàssic contra el Reial Madrid i ha tornat a guanyar, per continuar en la zona alta de la taula com a colíders. A més, ha superat per fi un Fenerbahçe que no guanyaven des del 2014 i que deixen en la zona vermella, amb un Obradovic que ha acabat el partit abatut, assegut al seu seient.





Una imatge gens habitual en el tècnic i impròpia del 'Fener' ha estat la sensació que han deixat els seus jugadors a la pista blaugrana. Gairebé sense cap encert, amb 30 punts al descans i negats en totes les facetes. Potser els interiors Joffrey Lauvergne i Ahmet Duverioglu han estat els únics que han fet patir els marcadors, però el Barça ha estat, en general, superior en totes les facetes del joc.