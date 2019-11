La Defensoria del Poble quantifica 32 morts per la violència a Bolívia

La Defensoria del Poble de Bolívia ha destacat que ja són 32 les víctimes mortals que ha provocat l'onada de violència que s'ha desencadenat al país arran de les eleccions del passat 20 d'octubre.





En un comunicat que ha difós a Twitter, la Defensoria ha confirmat "l'existència de 8 víctimes més després de l'operatiu policial-militar al sector de la planta de Senkata, a El Alto".





El bloqueig de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscale (YPFB) a Senkata havia provocat escassetat de combustible a El Alto i La Paz. El 80 per cent del transport públic no funcionava, segons dades del sindicat local, en una ciutat on també hi ha falta de fruites, hortalisses i productes càrnics.









D'altra banda, la defensora del poble, Nadia Cruz, continua a la zona per "promoure la pacificació entre els veïns del districte 8". "Demanem a les autoritats suspendre el vol d'aeronaus sobre el sector per mantenir la tranquil·litat a la població", ha expressat.





El setge a la planta s'emmarca en les protestes que van esclatar després de les eleccions. L'expresident Evo Morales va proclamar la seva victòria però l'oposició va denunciar un "frau" i l'auditoria de l'Organització d'Estats Americans (OEA) el va confirmar.