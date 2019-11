Alerten d'errors en el protocol contra l'ablació a Catalunya

Un estudi de la Fundació Wassu UAB veu "deficiències" en l'aplicació de el protocol català contra la mutilació genital femenina (MGF) i critica que la Generalitat no ha apostat per la formació en professionals d'Atenció Primària ni ha treballat en favor de l'apoderament real de la població afectada per la pràctica.









En aquest context, les actuacions en què s'ha incorregut acaben sent majoritàriament "punitives", exacerbant el control i l'estigmatització de les comunitats, arribant fins i tot a vulnerar drets humans i desestructurar famílies, ha informat aquest dijous la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB ) en un comunicat.





"El que hem vist, tant en la investigació com en la nostra feina diària, és que es recorre directament als cossos de seguretat, saltant-se els primers nivells de prevenció. Això és contradictori amb el mateix protocol d'actuació, que diu que la intervenció judicial és l'últim recurs a utilitzar", ha explicat la directora executiva de la Fundació Wassu UAB, Adriana Kaplan.





Des de l'entitat, han manifestat la seva preocupació per la persecució que es fa a les nenes reagrupades que han estat mutilades, així com l'augment de casos que finalitzen amb retirades de passaports.





Davant la constatació d'una manca de formació a professionals i sensibilització en l'estudi 'Mutilació genital femenina. Informe d'avaluació del model d'actuació de la Generalitat (2002-2018)', la fundació ha llançat la seva primera campanya amb l'eslògan' Educar per canviar #StopMutilaciónGenitalFemenina', que publicarà al seu web i xarxes socials.