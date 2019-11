L'Obra Social La Caixa destina 2,2 milions a educació en valors

L'Obra Social La Caixa ha destinat 2,2 milions d'euros a impulsar projectes que fomenten la convivència ciutadana intercultural, la tolerància i la diversitat que beneficiarà més de 75.000 persones en situació de pobresa i risc de vulnerabilitat, sobretot joves i persones immigrants, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.









Aquestes persones seran les beneficiàries directes de les ajudes que l'Obra Social La Caixa ha concedit aquest any a 91 projectes impulsats per entitats de tot Espanya que tenen com a objectiu el foment de la convivència ciutadana intercultural, la participació social i el desenvolupament comunitari.





La convocatòria d'Interculturalitat i Acció Social és la penúltima a resoldre de el Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 2019 que impulsa anualment l'Obra Social La Caixa i que per a aquest any preveu una inversió que ascendeix a prop de 2,2 milions d'euros en projectes d'iniciatives socials, sempre amb el propòsit d'oferir oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social.





L'objectiu d'aquesta convocatòria és contribuir a la construcció d'una societat inclusiva i diversa, impulsant projectes que fomenten l'educació en valors com la tolerància i el respecte a la diversitat social i cultural per tal d'impulsar un desenvolupament social més just i cohesionat.





La present convocatòria presenta quatre línies prioritàries: el foment de valors i de la convivència ciutadana intercultural, la mediació i gestió de la diversitat social i cultural, la participació social i desenvolupament comunitari i programes educatius i de prevenció com addiccions i violència.