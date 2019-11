Denuncien més de 800 conductors en una campanya de protecció de vianants

Un total de 866 conductors i ciclistes han estat denunciats durant l'última campanya de protecció i control de vianants per posar-los en risc, majoritàriament per no respectar semàfors o entorpir la circulació envaint carrils bici o zones de vianants.









El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que la campanya preventiva es va fer entre el 2 i el 8 de setembre al costat de 20 cossos de policia local de totes les províncies catalanes, incloent la Guàrdia Urbana de Barcelona i les policies municipals de Reus ( Tarragona), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Banyoles i Figueres (Girona).





De les 866 denúncies, 376 van ser per saltar-se un semàfor i 192 per no respectar els passos de vianants, mentre que 398 refereixen a conductes antireglamentàries que van entorpir la circulació.





Els agents han denunciat els conductors per accions com envair el carril bici o zones de vianants, no respectar la preferència de l'vianant, aparcar en una parada de bus o no respectar la prioritat de persones que pujaven o baixaven del transport públic en una parada senyalitzada.





Trànsit ha comptabilitzat fins el 20 de novembre 33 morts de vianants a Catalunya durant 2019, dels quals 24 van morir en zones urbanes i 9 a la carretera, mentre que el 2018 van morir un total de 28 vianants en municipis catalans i 18 persones que anaven a peu per carreteres.