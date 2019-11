Les aigües estan agitades a ERC per la consulta a les seves bases

Esquerra Republicana ha convocat a tota la seva militància a una consulta sobre el vot a la investidura i això ha desencadenat una batalla interna per persuadir en un sentit o un altre als militants republicans.













I és que l'exigència al PSOE de seure a negociar sobre el que ells defineixen com conflicte polític a Catalunya, ha estat, la solució trobada pel Consell Nacional d'ERC per acontentar tant als que esperen algun moviment de Pedro Sánchez feia el diàleg com a aquells que votarien no a la investidura de govern progressista.





La direcció d'Esquerra manté el seu pols davant Pedro Sánchez de tornar a la via del diàleg amb Catalunya a canvi de l'abstenció, encara que internament suportin els embites de dos corrents enfrontades. Així tant càrrecs històrics d'el partit, membres de les administracions catalanes com a diputats de Congrés han demanat, l'abstenció per evitar donar una tercera oportunitat de creixement en vots a la dreta en unes hipotètiques terceres eleccions generals.





A la via de l'abstenció es trobaria Joan Tardà i fins i tot Oriol Junqueras, si el PSOE reacciona, davant d'una militància, més partidària del "no", i amb les direccions provincials del partit, que tenen els socialistes "plegats" des de fa mesos després de múltiples fallides negociadores per entrar en governs municipals i les presidències de les diputacions.





Dirigents locals d'ERC són refractaris a premiar els socialistes mantenint a Pedro Sánchez com a president i després d'una campanya on Sánchez va prometre recuperar el delicte de convocatòria de referèndums illegals.